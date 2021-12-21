رابط مباشر لتشغيل لعبة GTA Libarty City Stories على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون في 3 دقائق

خطوات تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي على الاندرويد من أهم الخطوات المبحوث عنها بكثرة من قبل الكثير من المستخدمين من محبي ألعاب الجرافيك وعلى وجه التحديد لعبة جاتا المتميزة والتي تعتبر من أهم الألعاب التي تصنف على كونها ألعاب ترفيه من نوع ألعاب الحركة، وعبر ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة المتبعة الصحيحة والتي من الممكن عن طريقها التحميل للعبة وبمنتهى السرعة على الهاتف الأندرويد كما سنوضح أهم المعلومات عن اللعبة وكذلك كيفية التنزيل للعبة على الأجهزة الأخرى.

خطوات تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي على الاندرويد

الخطوات الأساسية والتي عن طريقها يتم التنزيل للعبة ثم تشغيلها على الأندرويد وهذا من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتلك الخطوات نتعرف عليها من خلال الآتي:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال الشبكة العنكبوتية وفتح الجهاز الأندرويد.

استعمال المتجر الإلكتروني جوجل بلاي.

البحث عن اللعبة من خلال تدوين اسمها إما بالعربية أو الإنجليزية.

نقر مربع البحث ومن ثم تظهر أيقونته الرسمية.

يتم التحميل من خلال نقر مربع التحميل.

يتم التحميل من خلال نقر مربع التحميل. بعد ذلك يتم التنزيل للعبة بكل سهولة ومن ثم تشغيلها على الأندرويد وذلك عقب إجراء خطوة التثبيت.

طريقة تنزيل اللعبة على الحاسب الآلي

من المعروف أن اللعبة جاتا سان أندرياس من ألعاب الأكشن والجرافيك القوية والتي من خلالها من الممكن الاستمتاع بأقوى مراحل المغامرة والمطاردات، وبالنسبة للتحميل فيكون بتوفر مساحة تخزين مناسبة للعبة، وكذلك توفر معالج قوي وهذا المعالج يكون من النوع الرسومي ومن نوع أنتيل.

خطوات تحميل العبة على الحاسب الآلي: