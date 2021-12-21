إنستجرام تكشف عن ميزات جديدة
أعلن القائمون على "إنستجرام" عن طرح ميزات جديدة ستسهل على المستخدمين استعمال منصات الشبكة عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة وفقا لما نقلته RT.
وخلال تدوينة له على "تويتر" أشار رئيس "إنستجرام" آدم موسيري إلى عدة ميزات جديدة منها ميزة Profile Embed اللتي تمنح المستخدمين إمكانية تضمين نسخة مصغرة من حساباتهم على "إنستجرام" عبر مواقع الويب المختلفة.
وأشار موسيري إلى أن هذه الميزة ستسهل على المستخدمين دمج حسابات "إنستجرام" مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية والمدونات عبر الإنترنت، ما سيحقق لهذه الحسابات انتشارا أوسع وسيسهل للترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية.
وتختبر هذه الميزة عند مستخدمي "إنستجرام" في الولايات المتحدة حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى باقي المستخدمين بدءا من بداية العام القادم.
ومن الميزات الجديدة التي حصل عليها "إنستجرام" أيضا هي ميزة Visual Replies التي تتيح للمستخدمين بالرد على التعليقات على المنشورات عبر مقاطع فيديو باستخدام خدمات Reels.
كما ظهر فى إنستجرام مؤخرا ميزة Playback التي تسمح للمستخدمين بصنع مقتطفات من أشهر "القصص" التي نشروها عام 2021، وإعادة نشر هذه المقتطفات بعد إجراء تعديلات عليها في حال رغبتهم.
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