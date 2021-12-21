نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر eFootball 2022 أي فوتبول 2022 للهواتف الذكية مع أخر تحديثات في المقال التالي

eFootball 2022 أي فوتبول 2022 هي أحدث العاب الفيديو المخصصة لكرة القدم واللعبة من تطوير الشرمة اليابانية كونامي المتخصصة في الالعاب الخاصة بالرياضة وخاصة كرة القدم وتم الأصدار الأول للعبة في عام ١٩٩٨ تلاها بعد ذلك ستة عشر جزء أخر، وتعتبر eFootball 2022 أي فوتيول 2022 هي المنافس الأول للعبة fifa لمحاكاة كرة القدم وتم أصدار اللعبة علي منصات بلاي ستيشن وأكس بوكس ويوجد العديد من الألعاب الإلكترونية الخاصة بكرة القدم ولكن تظل أي فوتبول وفيفا هما الأشهر علي الاطلاق في عالم ألعاب الفيديو جيم وقد تم أصدار نسخة مخصصة للهواتف الذكية وسوف نتعرف معا الان علي أهم متططلبات تشغيل اللعبة علي جوالك وطريقة تثبيت اللعبة علي جهازك. مميزات لعبة eFootball 2022 تعتبر اللعبة أحد أفضل ألعاب كرة القدم من حيث الواقعية وتقديم كرة قدم حقيقية.

كذلك يقوم اللاعب بتحديد الفريق المفضل لة و يقوم بتدريبة وتحديث الانتقالات لبناء فريق قوي.

كذلك تحتوي اللعبة علي التعليق الصوتي بعدد من اللغات مثل الأنجليزية والفرنسية ولكن تزال لا تدعم التعليق العربي.

أيضا يمكنك اللعب مع أصدقائك عن طريق الربط بين هاتفين عن طريق البلوتوث.

كذلك تتميز اللعبة بجرافيك عالي مع رسومات ثلاثية الأبعاد.

أيضا يمكن اللعب مع أي منافس حول العالم عن طريق الانترنت والمنافسة علي البطولات.

كذلك تسطيع اللعب منفردا في وضع الاوف لاين بدون انترنت.

أمكانية اللعب عن طريق الهاتف أو عن طريق وحدة تحكم خارجية. المواصفات المطلوبة لتشغيل eFootball 2022 التأكد من وجود ذاكرة خالية علي جهازك بمساحة 2جيجا.

كذلك أن يكون نظام التشغيل علي جهازك أندويد 5.1 أو أعلي.

كذلك أن تكون الذاكرة العشوائية لجهازك 3جيجا بايت للتمتع برسومات اللعبة.

أيضا أن يكون المعالج رباعي النواة فيما أعلي لتشغيل الجرافيك والرسومات الخاصة بالعبة. خطوات تثبيت اللعبة علي جوالك فتح شبكة الواي فاي علي جهازك.

ثم الدخول علي متجر جوجل بلاي من الهاتف.

ثم من صندوق البحث كتابة eFootball 2022.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة التثبيت.

ثم فتح اللعبة علي جهازك بعد التثبيت وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

ألان أصبحت اللعبة جاهزة للاستخدام يمكنك الان الاستمتاع بها. الوسوم عمر شويل - جدة eFootball 2022 أي فوتبول 2022 للهواتف الذكية مع أخر تحديثات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر eFootball 2022 أي فوتبول 2022 للهواتف الذكية مع أخر تحديثات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.