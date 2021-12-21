نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن ببجي حالا.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021 PUBG MOBILE وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم متابعينا الكرام شحن شدات ببجي موبايل 2021 بخطوات سهلة وبسيطة للغاية، حيث تعتبر الشدات هي العملة الافتراضية داخل لعبة ببجي الأكثر شهر واستخداماً في العالم، فمن خلال شدات ببجي يتم شراء الأسلحة التي تمت ترقيتها والشخصيات الجديدة في اللعبة والأزياء المختلفة في اللعبة، وشدات يتم شرائها من المواقع الرسمية التي لا تعرض حسابك للخطر مقابل مالي يتم تحديده وفقاً لعدد الشدات، كما يتم إضافة الجوائز والهدايا للاعب عند شراء الشدات.

شحن شدات ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل من الألعاب القتالية التي اشتهرت بشكل كبير للغاية في العالم كله، وقد استطاعت اللعبة أن تخطف أنظار الجميع من الفئات العمرية المختلفة لها وأصبحت اللعبة المفضلة لديهم، فبالرغم من وجود عدد من الألعاب المشابهة لها إلا أنها هي صاحبة المركز الأول، ودائما ما تتصدر اللعبة كافة محركات البحث من قبل مستخدمي اللعبة للحصول على شدات ببجي التي تعتبر هي العملة الافتراضية الرئيسية في اللعبة، والتي بدورها يتم شراء المعدات والأسلحة والملابس وغيرها، كما أن تفتح أمام اللاعب مراحل لعب مختلفة.

خطوات سهلة لشحن شدات ببجي موبايل ومضمونة 100%

هناك بعض المواقع المختلفة التي من خلال القيام بشحن شدات ببجي، وبالرغم من ذلك إلا أنه هناك بعض المواقع الغير سليمة والتي تقوم بالنصب على مستخدمي ببجي وتعرض حسابهم للخطر، ولكن اليوم نوافيكم أسهل والطريقة الوحيدة الأمنة للحصول على شدات ببجي وهي:

الدخول على الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي Midasbuy

الضغط على كلمة شحن شدات.

إضافة الاسم ورقم الجوال والآي دي.

تحديد عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها.

اختيار الطريقة التي من خلالها سيتم سداد المبلغ المالي الخاص بسعر الشدات.

أسعار شحن شدات ببجي

تختلف أسعار شحن شدات ببجي من بلد لأخر وحسب عدد الشدات، وإليكم بالتفاصيل سعر الشدات المختلفة:

سعر عدد 63 شدة نحو 10.6 جنيه مصري.

سعر عدد 198 شدة نحو 48 جنيه مصري.

سعر عدد 690 شدة نحو 160 جنيه مصري.

سعر عدد 1995 شدة نحو 400 جنيه مصري.

سعر عدد 4000 شدة نحو 805 جنيه مصري.

سعر عدد 8400 شدة نحو 1610 جنيه مصري.