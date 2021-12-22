- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت حالاً.. تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2022 ALKass الناقلة لمباراة الرجاء والاهلى فى نهائي كأس السوبر في المقال التالي
عمر شويل - جدة قناة الكأس القطرية يتزايد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمونديال 2022 في قطر ، حيث يتابع مشجعو كرة القدم من
جميع أنحاء الوطن العربي لمشاهدة المباريات الكبرى. إنهم يراقبون عن كثب ويبحثون عن ترددات القنوات الرياضية
التي تبث بث هذه المباراة لمواكبة كل ما يجري ، وقد تم بالفعل إجراء العديد من المباريات. مع تأهل دول عربية مثل
مصر والمغرب والجزائر وقطر إلى ربع النهائي ، والفوز يصبح حاسما من أجل المنافسة في ربع النهائي ، نقدم لكم تردد
قناة الكاس القطرية التي تبث ال مباريات كأس العرب لعام 2021.
تردد قناة الكاس القطرية 2022
يبحث الكثير من الناس من مختلف الدول العربية عن تردد قناة الكاس القطرية ليتمكنوا من تحميلها بأفضل جودة ممكنة
على أجهزتهم المختلفة ، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالمباراة ومشاهدة كل ما يحدث على الساحة الرياضية ، ومتابعة
لحظة بلحظة ، ويمكنك إيجاد التردد في النقاط التالية:
اقراء ايضا:- “Al Ragaa vs Al Ahly” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي اليوم 22 ديسمبر 2021 فى نهائي كأس السوبر الافريق
تردد قناة الكأس المفتوحة سهيل سات.
لتردد: 10770
الاستقطاب: أفقي: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 4/3
ترددات قنوات الكؤوس المفتوحة
تحظى قناة الكأس القطرية بنسبة مشاهدة عالية بسبب عرضها لجميع مباريات كأس العرب ، بالإضافة إلى وجود العديد
من البرامج الرياضية لتحليل المباريات بدقة مع مجموعة من المحللين الرياضيين ، حتى تتمكن من تحميل الكاس تردد
القناة بضبط الإشارة على النايل سات والعرب سات وإدخال جميع البيانات على تردد قناة الكاس ، والترددات كالتالي:
تردد قناة الكأس الأولى
القمر: النايل سات
التردد: 11919
الاستقطاب: H
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: ¾
القمر: عرب سات
التردد: 12245
الاستقطاب: V
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: ¾
شاهد ايضا:- “السوبر الافريقي” تعرف على موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى اليوم الاربعاء 22 / 12 / 2021 فى نهائي كأس السوبر الافريق
تردد قناة الكأس الثانية
القمر: النايل سات
التردد: 11919
الاستقطاب: H
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: ¾
القمر: عرب سات
التردد: 12245
الاستقطاب: V
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: ¾
أشهر حقوق قنوات الكأس القطرية
- فى مباريات دوري نجوم قطر للمحترفين في كرة القدم.
- ومباريات كأس العرب قطر 2021 .
- الان مباريات دوري أبطال أسيا وتصفيات الأمم الأسيوية المؤهلة لكأس أسيا القادمة في الصين.
- على مباريات كأس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
- مباريات الدوري التونسي، المغربي، الجزائري فضائياً.
- جميع المباريات التي تقام في قطر المحلية والدولية التي تمتلك حقوقها القناة.
- مباريات دوري الجزائر وتونس الدرجة الأولى دوري المحترفين فضائياً بصورة حصرية.
- بعض مباريات دوري أبطال أوروبا التي تمتلك حقوقها بي إن سبورت القطرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثبت حالاً.. تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2022 ALKass الناقلة لمباراة الرجاء والاهلى فى نهائي كأس السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.