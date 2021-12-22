نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد ومتطلبات جراند ثفت أوتو: سان أندرياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد ، هي إحدى سلسة لعبة Grand Theft Auto التي كانت تعمل على الكمبيوتر منذ إصدارها رسميا في عام 2001. كما حازت هذه السلسة من هذا النوع على شبكة الأنترنت إعجاب وإقبال كبير عليها. كما حازت أيضا على مبيعات هائلة تخطت 1 مليار دولار كمبيعات أولية في وقت قياسي. مما يجعلها في قائمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية. كأول لعبة تخطت ميعات 1 مليار دولار في وقت قصير. كذلك تم إصدار عدة نسخ من لعبة GTA V الأصلية علي الكمبيوتر والبلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5. حيث تم البدء بإصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city ثم بعد ذلك تم إصدار سان اندرياس وجاتا 5 وجاتا 6 وجاتا 7. ثم تم إصدار عدة إصدارات لأنظمة جوالات التي تعمل بنظام أندرويد. كذلك الجوالات التي تعمل بنظام IOS. واليوم عزيزي المستخدم سنعرض لكم خطوات تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس. كما سنعرض المتطلبات التشغيل وذلك من خلال الأتي.

خطوات تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

هي لعبة مفتوحة في عالم مفتوح تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد. كما تقع اللعبة في عالم خيالة وبها ثلاثة مدن وهي سان أندرياس التي هي لوس انجيلوس. والمدينة الثانية سان فييرو وهي الآن سان فرانسيسكو والمدينة الثالثة هي لاس فينتورس وهي الآن لاس فيغاس. كما بين كل مدينة جزء كبير من الصحراء والبلدان الصغيرة ومساحات كبيرة من الريف والطرق الزراعية. كما تعمل لعبة GTA V APK سان أندرياس بنظام العصابات وشخص يسمى كارل جونسون ويقوم بمهام السرقة والقتل. حيث تدخلك لعبة GTA: San Andreas في عالم المغامرة والتشويق. ولتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يجب إتباع التالي.

أولا يجب الاتصال بالأنترنت. والدخول علي جوجل بلاي.

ثم البحث عن Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد .

. ستظهر عدة نسخ من اللعبة الشهيرة يجب اختيار سان أندرياس وإذا كنت تحت إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city . يجب اختياره.

. يجب اختياره. ثم يجب الدفع قيمة اللعبة عن طريق طرق الدفع الإلكترونية التي تتيح لك من قبل جوجل بلاي.

بعد عملية الدفع سيتم تثبيت اللعبة بنجاح علي الجوال.

شروط ومتطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس للاندرويد

تتميز اللعبة بتصميم فائق الجودة وليس أي جهاز يعمل بنظام اندرويد يقوم بتشغيل اللعبة بنجاح بدون تقطيع. حيث تتطلب اللعبة شروط كبيرة لتشغيلها بسلاسة بدون مشاكل. ولقد قام بعض المستخدمين بشراء اللعبة من جوجل بلاي. وتم تثبيت اللعبة بنجاح ولكن دون جدوى حيث لا يمكن لعبها علي الجوال وذلك لأن الجوال لا يدعم الشروط التالية.

يجب أن يتوفر الهاتف بمساحة 5 جيجا بايت كحد أدنى لتثبيتها.

كما يجب لتشغيل Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد أن يدعم الجوال ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام.

أن يدعم الجوال ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام. يجب أيضا أن يكون معالج الجوال ثمانى النواة داخل الجوالات من الفئة غالية الثمن.

تعمل أيضا لعبة GTA V للاندرويد بمعالج رسوميات للشاشة. وذلك نظرا للتصميم الجرافيكي الكبير للعبة.

بمعالج رسوميات للشاشة. وذلك نظرا للتصميم الجرافيكي الكبير للعبة. كذلك يجب أن يعمل الجوال بنظام أندرويد 11. وستكون متاحة على أندرويد 12 القادم.

تثبيت لعبة GTA V الأصلية لهواتف هواوي وهونر

تتمكن جوالات HUAWEI جوالات HONOR وكذلك هواتف NOVA. من الحصول على اللعبة الشهيرة التي يعشقها جميع مستخدمي الألعاب الإلكترونية. ولكن ليس عن طريق خدمات جوجل. بل خدمات مخصصة لهذه الجوالات الذي تم ذكرها. حيث أطلقت شركة هواوى تطبيق لتثبيت التطبيقات الخاصة بها APP GALLERY. ويمكن تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد من خلال ذلك التطبيق بالبحث عن اللعبة والدفع الإلكتروني أيضا مثل جوجل بلاي.

عزيزي المستخدم لقد تعرفنا سويا اليوم عن كيفية تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد وذلك بالخطوات التي قمنا بذكرها مسبقا في الفقرات السابقة. كذلك أستعرضنا متطلبات وشروط تشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس للجوالات الاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.