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حقق آيفون 13 وآيفون 13 برو نجاح كبير ومدوي منذ انطلاقه في شهر 9 من عام 2021، وذلك لامتلاك شركة آبل الأمريكية المُصنعة لهواتف أيفون شعبية جارفة في المملكة العربية السعودية بفضل ما تقدمه من جودة كبيرة من خامات تصنيع الهواتف بالإضافة إلى تكنولوجيا خرافية تندمج مع هذه الخامات عالية الجودة مما يُنتج هواتف ذكية جبارة تجذب إليها أنظار كل مستهلكين الهواتف حول العالم وخاصة في السعودية. انطلاق آيفون 13 وآيفون 13 برو بأرخص قسط شهري مفاجأة بالسعودية يرغب الكثيرين في اقتناء آيفون 13 بنظام التقسيط المريح بأقل قسط واطول فترة سداد، وهناك صفقات رائعة يقدمها موقع مكتبة جرير.

وفي الوقت نفسه بإمكانك عزيزي القارئ الحصول على ايفون 13 بمساحة 512 بقسط شهري 246 ريال لمدة 36 شهر.

وكذلك يمكنك الحصول على ايفون 13 برو بمساحة 512 بقسط شهري 287 ريال لمدة 36 شهر.

ويمكنكم الحصول على هواتف ايفون 13 من مكتبة جرير على مدد تقسيط تبدأ من 6 شهور وحتى 36 شهر.

وفي الوقت نفسه سوف تختلف اسعار القسط الشهري باختلاف مدة تقسيط الهاتف. تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا من مكتبة جرير يمكن عزيزي القارئ الحصول على ايفون 13 برو ماكس بمساحة 1 تيرا بقسط 357 ريال سعودي لمدة 36 شهر.

وتقدم مكتبة جرير ضمان عند شراء هواتف ايفون من خلالها، وهو ضامن عامين من المصنع من خلال جرير.

يمكن شراء الهاتف عن طريق موقع مكتبة جرير أو عبر زيادة أحد فروعهم المتواجدة في أنحاء المملكة. أبرز صفات ايفون 13 برو ماكس الوحش الأمريكي الجبار كاميرا الهاتف الخلفية بالغة الجودة بدقة 12+12+12 ميجا بكسل.

وفي الوقت نفسه تعد كاميرا الهاتف الأمامية واحدة من أقوى كاميرات السلفي في الهواتف الذكية على الإطلاق بدقة 12 ميجا بكسل.

معالج الهاتف لا يماثله أي بديل فهو خرافي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وسوف ينعكس هذا على اداء الهاتف بصورة رهيبة.

ارقام اداء المعالج هي سداسي النواة وهو أقوى بـ50% من معالج ايفون 12 برو ماكس.

طورت ابل درعها الذي يحمى الهواتف بعدما تم إطلاقه لأول مرة على ايفون 12، وأصبح الآن أقوى في ايفون 13.

وفي الوقت نفسه يعمل هذا الدرع على حماية الهاتف من الخدوش وآثار الصدمات. الوسوم عمر شويل - جدة انطلاق آيفون 13 وآيفون 13 برو بأرخص قسط شهري مفاجأة بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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