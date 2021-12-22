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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة GTA V الأصلية الجديدة تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة GTA V الأصلية والإصدار الجديد منه سان أندرياس النسخة المميزة في لعبة جراند ثفت أوتو . وكيف يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي أجهزة هواتف أند رويد . وكافة الأجهزة بنظام IOS كما تم صدور لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس لشهر ديسمبر الجاري . والتي تتمتع بالعديد من الإضافات الجديدة بشكل كامل كذلك تتوافق مع كافة أجهزة . الهواتف المتنوعة . كما أن لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس تم تصميمها من الداخل بعالم أفتراضي بمجرد اللعب داخلها . يشعر اللاعب بأنه في عالم حقيقي . ومن خلال المقال سنتعرف علي ما هي الخطوات الخاصة في تثبيت لعبة GTA V للأندرويد .
لعبة GTA V الأصلية والإصدار الجديد سان أندرياس
لعبة GTA V الأصلية تعددت النسخ الخاصة بها في إصداراتها . حيث أن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد تم صدور وتحديث وتطوير نسخة GTA San Andreas . الجديدة والتي سنتحدث عنها اليوم كما تم تحديث Grand Theft Auto Vice city بشكل كامل . ذلك فيما يخص شكل اللعبة من الداخل لمراحلها المتعددة كذلك بجانب لعبة GTA APK . تختلف متطلبات كل نسخة منها لكي ما تعمل علي هواتف أند رويد وهواتف نظام IOS . كما أن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وهي الأشهر بين نسخ لعبة جراند ثفت أوتو تتطلب متطلبات بسيطة . لكي ما يتم تثبيت اللعبة علي الهواتف والتي سنتعرف علي متطلبات لعبة GTA V من خلال السطور القادمة .
ما هي خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس
حتي مكن لأي لاعب تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . يجب تنفيذ المتطلبات الخاصة بذلك علي هاتفه وهي كالآتي :-
- حسب نوعية هاتفك سواء كان أند رويد أو بنظام IOS يتم تسجيل الدخول علي المتجر المتوافق له .
- كما يتم بعد الدخول علي المتجر تسجيل اسم لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس .
- كذلك بعد الخطوة السابقة تظهر Grand Theft Auto: San Andreas بمربع البحث .
- يتم تحديد قيمة السعر المحدد لنسخة GTA San Andreas علي المتجر حسب الدولة المقيم بها اللاعب .
- كما بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس .
- وقت تثبيت لعبة GTA V للأندرويد سان أندرياس دقائق معدودة لكافة الهواتف .
- كذلك بعد انتهاء تثبيت جراند ثفت أوتو علي هاتفك يتم ربط اللعبة بحسابك علي فيس بوك أذأ كنت ترغب في ذلك .
Grand Theft Auto: San Andreas ومتطلبات تثبيت اللعبة علي الهاتف
لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تختلف نوعاً ما متطلبات تثبيتها عن لعبة . Grand Theft Auto Vice city وذلك يرجع لبعض التقنيات في GTA San Andreas . كما أن لعبة GTA V Liberty Stories هي الأخري لها متطلبات خاصة بها وتختلف عن باقي النسخ . أما متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس فهي كالآتي :-
- المساحة المطلوبة في هواتف أند رويد في تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas هي مساحة 3GB .
- كما تتطلب نسخة سان أندرياس معالج ذو تقنية ثماني النواة ويكون بتقنية سناب دراجون 865 .
- كذلك يجب أن يكون هاتفك يحتوي علي المعالج الرسومي بدقة عالية لتثبيت وتشغيل GTA San Andreas .
- أيضاً متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس ذاكرة عشوائية فارغة بمقدار 4GB .
- كما تتطلب سان أندرياس لكي ما يتم تثبيتها وتشغيلها بشكل أفضل أن تكون الذاكرة العشوائية فارغة بمقدار 6GB .
- فيما يخص هواتف أند رويد يجب أن يكون نظام التشغيل الخاص بالهواتف نظام 11.0.11 .
- أما هواتف أيفون تتطلب لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس نظام تشغيل IOS 14 بجانب ذاكرة داخلية 4GB .
لعبة GTA V Liberty Stories والمتطلبات الخاصة بها
تتطلب لعبة GTA V Liberty Stories بعض المتطلبات التي تختلف عن لعبة . Grand Theft Auto: San Andreas وهذه المتطلبات كالآتي :-
- مساحة الهاتف الداخلية تكون فارغة بمقدار 2GB .
- كما يجب أن يكون معالج الهاتف رباعي النواة ذو تقنية سناب دراجون 720G لتثبيت وتشغيل GTA V Liberty Stories
- كذلك تثبيت GTA V Liberty Stories تتطلب معالج رسومي للهاتف بتقنية متوسطة .
- يجب أن يتوفر في الهاتف ذاكرة عشوائية فارغة بمقدار 4GB لتشغيل لعبة Grand Theft Auto .
- كما يجب أن يكون الهاتف متوفراً به نظام التشغيل أند رويد 9.0.1 لكي ما تعمل لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي ستورز .
لعبة GTA V الأصلية وتثبيت لعبة GTA V Liberty Stories . وأيضاً تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عبر المتاجر المعتمدة . والتي تم عرض المتطلبات الخاصة بكل نسخة داخل المقال لكي ما يتم التمتع باللعب وخاصة في نسخة سان أندرياس
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