بادر بتثبيت لعبة روبلوكس ROBLOX من الموقع الرسمي الإصدار الجديد

تثبيت لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي يبحث عنه الكثير لتحميل اللعبة والاستمتاع بها، حيث أنها الطريقة الأمن لحماية بيانات اللاعب من السرقة فغالبية الطرق المستخدمة لتحميل وتثبيت اللعبة غير رسمية، كما أن الإصدار الجديد للعبة روبلوكس هو أهم ما يشغل عشاق اللعبة منذ بداية تطوراتها حتى الآن، كما أن اللعبة استطاعت تكوين جماهيرية كبيرة من الشباب والأطفال خلال فترة إصدارها منذ سبعة عشر سنة، وسنتناول طرق تثبيت اللعبة من خلال المصادر الرسمية في هذا المقال.

لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي

لعبة روبلوكس هي من أكثر الألعاب القتالية حماسا وانتشار بين المجتمعات المختلفة والتي تطابق في نظامها اللعبة الشهيرة ببجي مع وجود بعض الاختلافات البسيطة بينهم، وتعتمد اللعبة على الحماس والقوة والمتعة فبرنامج اللعبة يدور حول مقاتل واحد أو مقاتلين أو مجموعة من المقاتلين داخل اللعبة تهبط بهم الطائرة بمكان ما ويحاول كل منهم جمع الأدوات وتغير الملابس في كل جولة والدخول في معارك قتالية قاسية باستمرار والوصول في النهاية إلى الفوز والبقاء على قيد الحياة، وتصدر اللعبة تحديث جديد لها من حين لآخر بانتظام مما جعلها مازالت مكتسحة كافة الألعاب القتالية الأخرى المتوفرة.

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي

يمكن للاعبين تثبيت الإصدار الجديد للعبة من خلال تحميله على الجهاز الخاص سواء كمبيوتر أو تليفون، وذلك يخضع لشروط أهمها وجود مساحة تكفي التثبيت بالجهاز وضروري الاتصال بالإنترنت من خلال باقة أو راوتر منزلي كالتالي

الدخول على متجر بلاي ستور من التطبيقات المتوفرة على الهاتف المحمول.

البحث في التطبيق علي لعبة روبلوكس.

ستظهر لك عدة أشكال مختلفة للعبة، أختر أحدثها أو ما ترغب به.

ثم أضغط على نص اللعبة ليتم التنزيل.

انتظر بضعة دقائق قليلة لتحميل اللعبة.

ثم انقر تثبيت.

بذلك تكون قد قمت بتحميل وتثبيت لعبة روبلوكس علي جهازك للاستمتاع باللعب وقتما تشاء ويمكنك دعوة أصدقائك للعب في الوقت المناسب لهم جميعا للمقابلة في اللعبة للاستمتاع بأقوى الجولات الحماسية بينكم في آن واحد من خلال الاتصال باللعبة عبر شبكة الإنترنت.