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عمر شويل - جدة تردد قناة BeIN sport HD1 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي الليلة في مواجهة ينتظرها الملايين من مشجعي كرة القدم في مصر والمغرب، يدخل المارد الأحمر النادي الاهلي المصري المباراة وهو صاحب لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري الدوري، فيما يدخل الرجاء البيضاوي المغربي اللقاء وهو الفائز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يبحث كلا الفريقين الفوز بالبطولة وزيادة عدد بطولاته، حيث تتجه الأنظار في المساء إلي شاشات التلفزيون لمشاهدة المباراة التى تذاع على قناة بي ان سبورت 1.

تردد قناة BeIN sport HD1 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي الليلة

كشفت مجموعة قنوات بي ان سبورت تمكنها من إذاعة المباراة الكبيرة في كأس السوبر الأفريقي بين الرجاء البيضاوي المغربي والاهلي المصري، والمتوقع أن تنقل المباراة بشكل حصري على قناة بي أن سبورتس ، بالإضافة إلي إذاعتها على التردد الارضي لقنوات بي ان سبورت، لذا يمكنكم الآن إستقبال التردد الجديد وتثبيته من خلال بعض الخطوات البسيطة على جميع الاقمار الصناعية.



القمر الصناعي سهيل سات. التردد 11566. معدل الترميز 27500. الإستقطاب عمودي. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات

يمكنكم أيضاً إستقبال تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات عن طريق ضبط التردد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الإستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي

استعد كلا الفريقين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي لخوض مباراة السوبر الافريقي التي تقام مساء اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2021 على ملعب الدوحة بقطر في التوقيتات التالية:

تذاع المباراة بتوقيت القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءاً.

تنقل المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

يمكنكم مشاهدة المباراة من الإمارات في تمام الساعة التاسعة مساءا.

تذاع المباراة بتوقيت قطر في تمام الساعة الثامنة مساءا.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المغرب.

تشكيل النادي الأهلي المصري اليوم

يخوض المارد الأحمر الليلة مباراة السوبر الافريقي بتشكيل مكون من التالي:

يبدأ المدير الفني موسيماني بالحارس الدولي محمد الشناوي.

خط الدفاع مكون من الرباعي بدر بنون وأيمن اشرف واكرم توفيق وعلي معلول.

خط الوسط اليون ديانج وحمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات.

يبدأ في خط الهجوم باللاعب الجنوب افريقي بيرسي تاو.

ندعوكم بوضع توقعاتكم لنتيجة المباراة في صندوق التعليقات أسفل شرح هذا المقال تردد قناة BeIN sport HD1 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي الليلة.