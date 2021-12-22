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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير والحصول على المكافآت والهداية بطريقة قانونية 100% في المقال التالي
شحن جواهر فري فاير هل تريد الحصول على ملابس جديدة، ومستحضرات تجميل، وأسلحة حديثة، وشخصيات خاصة، إلخ؟ كل هذه العناصر تكلف الماس الذي يمكنك شراؤه بأموال حقيقية. ولكن ماذا لو لم يكن لدي نقود حقيقية وحتى أقل من الماس. لا تقلق هذه المرة سوف نوضح لك كيفية الحصول على أشياء مجانية في Free Fire بطريقة رسمية اللعبة نفسها هي التي توفر ذلك الأشياء.
شحن جواهر فري فاير
إذا كنت ترغب في جذب الانتباه بجلد معين في ملعب Garena Free Fire أو إظهار قوتك بسلاح خاص، فعليك استثمار قدر كبير من الماس، لأن هذه هي العملة الرسمية للعبة. ولكن ماذا لو لم يكن لديك الماس وتريد الجلد لشخصيتك. يرجى اتباع الخطوات أدناه للحصول على هذا المورد.
كيف الحصول على هداية في فري فاير
مع هذا التطبيق، سنحصل على جميع أشكال الملابس أو الأسلحة التي يمكن لشخصيتنا استخدامها مجانًا تمامًا.
- ندخل متجر Play لتنزيل تطبيق LuLubox وتثبيته.
- بمجرد تثبيت التطبيق، سندخله حيث سنرى جميع تطبيقات اللعبة المثبتة على جهازنا المحمول.
- نختار تطبيق Free Fire.
- ستفتح نافذة جديدة سنعمل فيها على تمكين خيار Free Fire Infinite Skins Mode.
- إذا قمت بتنشيط هذا الخيار، فستتوفر جميع الأشكال في متجر الألعاب.
- يتيح لك التطبيق أيضًا تحسين لعبة Garena Free Fire إذا كانت تعمل ببطء على جهازك المحمول.
- تعرف أيضا علي طريقة شحن أكواد فري فاير.
مكافآت وهدايا فري فاير
هناك طريقة أخرى للحصول على محتوى مجاني في لعبة Free Fire وهي:
- كن لاعبًا نشطًا في Free Fire واستمر في الفوز بالألعاب لأن هذا سيجلب لك العديد من الامتيازات والجوائز.
- شارك في تحديات Garena المختلفة للحصول على جلد الورك أو الشخصية ذات المهارات الخاصة.
- احصل على مكافآت يومية للمشاركة في حدث في Free Fire.
- يمكن أن تزودك صفحات الويب المختلفة لمتصفحك المفضل برموز يمكن استبدالها بالملابس أو مستحضرات التجميل لشخصيتك.
- مع Lucky Royale Roulette، إذا كنت تشارك في لعبة Free Fire كل يوم، فستتاح لك الفرصة لتدوير لعبة الروليت مجانًا والحصول على جوائز مجانية.
- ملحوظة هامة: كل هذه الإجراءات آمنة تمامًا ولا تخاطر بحظر حساب الألعاب الخاص بك. لأنهم جزء من اللعبة نفسها.
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