“آخر تطوير من الشركة” طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 بالخطوات pubg mobile 2021

نقدم لكم طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل ١.٦، حيث تعد لعبة ببجي موبايل واحدة من أنجح التطبيقات على مستوى الألعاب الخاصة بالموبايلات، وتحديث لعبة ببجي موبايل 1.6، وتم إعلان التحديث الرسمي الخاص باللعبة، والتي تتضمن الكثير من التعديلات المميزة، والتي توفر الكثير من المميزات الجيدة حول العالم، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول تحديث لعبة ببجي موبايل تابع هذا المقال.

طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6

يعد تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 من السهل تحديثه، وهذا عن طريق انتظار التحديث بعد التثبيت للعبة من المتجر، وفي النقاط التالية طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6:

الدخول على تطبيق متجر بلاي في حالة الأندرويد أ، الدخول على تطبيق متجر أبل في حالة الأيفون.

الضغط على مستطيل البحث الخاص بالتطبيق.

كتابة اسم لعبة ببجي موبايل، ثم الضغط على زر البحث الخاص بالمستطيل.

الضغط على الصفحة الخاصة بلعبة ببجي موبايل.

تحميل اللعبة، وهذا عن طريق الضغط على علامة تثبيت الخاصة بالمستطيل الأخضر.

الموافقة على السياسة والشروط الخاصة بالتطبيق.

إنتظار التحديث والإشعار الخاص بذلك التحديث.

عند الدخول إلى اللعبة ستطلب اللعبة تحديث خاص داخل اللعبة.

ننتظر ومن ثم يتم التحميل، وهذه خطوات بسيطة جدًا.

لعبة ببجي موبايل

وتعد لعبة ببجي موبايل هي واحدة من أنجح التطبيقات حول العالم، وهو التطبيق الذي تخطى حاجز المليار تحميل،ويعمل تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 على تطوير تلك الرسومات والألعاب الخاصة باللعبة، وهذا اللعبة تعد إدمان لدى الكثير من الأشخاص، وهذا لما تضيفه من متعة، وتشويق، ولدى اللعبة الكثير من الإمكانيات، ويضيف التحديث المزيد والمزيد، خاصة إن هذا التعديل يكون بعد نزول الجيل الثاني من اللعبة ببجي نيو ستيت، وهذا التحديث هو الحدث المرتقب داخل اللعبة.

تدور أحداث اللعبة حول نزول 100 منافس إلى جزيرة مهجورة، ويكون النزول لتلك الجزيرة بلا أى معدات مساعدة، أو وسائل للمساعدة، ومن أجل هذا يقوم الكثير من المنافسين بوضع العديد من الإستراتجيات، وهذا بهدف الفوز في اللعبة، وتعد لعبة ببجي من الألعاب الجماعية داخل الإنترنت، ويمكنك التواصل مع المنافسين داخل الطائرة، وبعد التواجد داخل الطائرة يمكنك إختيار المنطقة التي تهبط عليها، وهذا بهدف جمع المعدات المساعدة والفوز الخاص باللعبة.