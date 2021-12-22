يؤخذ عن طريق الفم.. دواء جديد لعلاج كورونا

يؤخذ عن طريق الفم.. دواء جديد لعلاج كوروناأقرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا.

ومنحت موافقة طارئة على عقار فايزر وهو على شكل كبسولة لمرضى كورونا.

وأعلنت شركة فايزر، أن (FDA) وافقت على استخدام الدواء الذي طورته لمواجهة كورونا في حالات الطوارئ.

وهذا هو أول علاج منزلي ضد كورونا يحصل على الموافقة ، ومن المتوقع أن يكون بمثابة أداة مهمة في مكافحة الانتشار السريع لمتغير Omicron.

وفقًا للمعلومات الواردة من التجارب السريرية لشركة Pfizer ، فإن الدواء ، الذي يُعطى على جرعتين ، فعال بنسبة 90 ٪ في منع دخول المستشفى والوفيات بين السكان المعرضين لخطر كبير.

وتشير أحدث المعلومات إلى أن الدواء فعال أيضًا ضد omicron. موافقة إدارة الغذاء والدواء الطارئة صالحة للمرضى البالغين المعرضين لمخاطر عالية والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وأكثر.

وقالت فايزر إنها تستعد للبدء على الفور في توريد العقار إلى الولايات المتحدة ، وأنها رفعت تقديرات إنتاجها للعام المقبل من 80 مليون دولار إلى 120 مليون دولار. اشترت الحكومة الأمريكية عشرة ملايين سهم من الشركة مقابل 530 دولارًا للسهم.