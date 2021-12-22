تشغيل لعبة روبولكس مجاناً Roblox للكمبيوتر والاندرويد

لعبة روبولكس كان بداية ظهورها في عام ٢٠٠٦، ومن بعد ظهورها نجحت اللعبة في جذب الكثير من الاهتمام وخاصة الأطفال والشباب، لذلك في مقالنا هذا سنقوم بعرض طريقة تثبيت لعبة روبولكس مجانا ومميزاتها، حيث أن لعبة روبولكس رغم إنشاءها من فترة قصيرة إلا إنها حازت على اهتمام الكثير وشهرة كبيرة على مستوى العالم.

مميزات لعبة روبولكس

تمتاز لعبة روبولكس بالعديد من المميزات كما يلي:

لعبة روبولكس تتميز بكونها ثلاثية الأبعاد وهذا من أكثر ما وأيضا يجعلها من أهم وأفضل الألعاب الإلكترونية.

يستطيع اللاعب أن يجسد شخصيته بنفسه من حيث الشكل ولون البشرة ولون الشعر ولون العين.

تتميز لعبة روبولكس بمناسبتها لجميع الفئات العمرية.

يمكن تحميل لعبة روبولكس من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأيضاً الهاتف المحمول واللاب توب.

تتوفر لك القدرة على اللعب مع أصدقائك وعائلتك.

اللعبة تتميز بكونها عبارة عن مجموعة مغامرات ومنافسات متصلة.

عند دخولك منافسات ولم تقع فبذلك تعتبر ناجح وإذا أخطأت فبذلك تعيد اللعب من جديد.

توفر اللعبة محادثات للتعرف على الأصدقاء الموحدين معك في اللعب فهذا يضفي شيء من المتعة والتسلية.

تشغيل لعبة روبولكس علي جهاز الكمبيوتر

لتشغيل لعبة روبولكس علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك اتبع ما يلي:

يمكنك تحميل لعبة روبولكس علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول علي اي متصفح علي موقع اللعبة.

قم باختيار نوع الجهاز الذي ستقوم بتحميل اللعبة عليه.

قم ببدأ تحميل لعبة روبولكس.

قم بفتح اللعبة بعد تحميلها واملأ البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على sign up.

ثم يستكمل تسجيل الدخول بعد تاكيد الحساب برقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

تثبيت لعبة روبولكس علي جهاز الأندرويد

لتحميل وتثبيت لعبه روبولكس علي جهاز الأندرويد الخطوات الآتية:

قم بالدخول على المتجر الخاص بالهاتف.

قم بكتابة لعبة روبولكس في مربع البحث الظاهر لك.

قم بالضغط على كلمة بحث ثم النظر في النتائج.

قم باختيار اللعبة والضغط عليها وتحميلها على جهازك.

قم بالدخول إلى اللعبة وبعدها قم بتسجيل البيانات للدخول إلى اللعبة.

إذا كنت تمتلك حساب من قبل يجب تسجيل الدخول به.

إذا كنت لا تمتلك حساب، قم بإنشاء حساب جديد بتسجيل البيانات الخاصة بك.

قم بتأكيد حسابك برقم التليفون أو البريد الإلكتروني.

هذه نهاية هذا المقال الذي كان يتضمن جميع المعلومات الخاصة بلعبة روبولكس من تعريف باللعبة ومميزاتها وطريقة تحميلها وتثبيتها سواء من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف المحمول، وبذلك تم توافر كل المعلومات لك فالآن تستطيع تحميل لعبة روبولكس وتثبيتها والاستمتاع بها