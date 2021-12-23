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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعرفها” خطوات تحميل لعبة جاتا 7 الأصلية 2021 وتحديث جديد للعبة GTA مع نهاية عام 2021 في المقال التالي
لعبة جاتا 7 واحدة من أنجح الألعاب على الكمبيوتر وبلايستيشن 2، وهذا بسبب ما تحمله اللعبة من تطور وأداء يراضي جميع الفئات العمرية، وبسبب هذا التطور في اللعبة قررت الشركة المنتجة طرح اللعبة على الهواتف الذكية، وهذا بسبب الإقبال الجماهيري على اللعبة، ومدى نجاحها عبر سنين وسنين كثيرة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول لعبة جاتا 7 تابع هذا المقال.
خطوات تحميل لعبة جاتا 7 الأصلية 2021
تعد لعبة جاتا 7 هي الجزء السابع من الجيل الثاني من سلسلة سرقة السيارات الكبرى، وتم طرح هذا الجزء من اللعبة أولًا على بلايستيشن 2، ثم على الكمبيوتر ونسخ الويندوز، وبعد ذلك قررت اللعبة طرحها على الهواتف الذكية، وقد عشق الشباب عبر السنين هذه اللعبة المميزة، حيث أن اللعبة تعطيك الحرية في التحرك يمينًا ويسارًا، وتمنحك الحرية في التوجه بالشخصية الرئيسية، وتعد لعبة جاتا 7، هي لعبة من أجل التقدم إلى الأمام والتخلص من ضغوطات الحياة.
تحكي حبكة سرقة السيارات الكبرى حول القيام بمهام لسرقة بعد السيارات، وتدور أحداثها في مدن تشبه بشكل كبير مدن الولايات المتحددة الأمريكية، وتحكي اللعبة عن طريق الفيديو الخاص بها، عن تعرض البطل للخيانة من قبل الشخصيات الرئيسية، وإن البطل سيسعي من أجل عودة أمواله، والإنتقام من كل من خانوه، وهو شيء منطقي جدًا، تبعًا لشخصية البلد، وتعطي اللعبة اللاعب القدرة على إختيار الملابس، والمعدات التي تساعده في إنجاز المهام التي تخصها.
طريقة تحميل لعبة جاتا 7 على الهواتف الذكية
يجد الكثير من الناس أنه يشتاق لتلك اللعبة الرائعة، ويريد أن يلعبها طوال الوقت، ومن أجل هذه الأسباب قامت الشركة بطرح اللعبة على الهاتف، والخطوات التي تتبع تحميل هذه اللعبة خطوات بسيطة، وهو شيء يدل على مدى التعلق بتلك اللعبة، وتتمثل خطوات تحميل اللعبة في النقاط التالية:
- نقوم بالدخول على تطبيق متجر بلاي، وفي حالة الأيفون ندخل على تطبيق متجر أبل، وهذا بسبب عدم توفر متجر بلاي في الهواتف الأيفون.
- نضغط على المستطيل الخاص بالبحث.
- نقوم بكتابة اسم اللعبة، ثم نضغط على علامة البحث.
- تظهر لنا الصفحة الخاصة باللعبة، نضغط عليها.
- نقوم بإختيار مستطيل التثبيت الخاص بصفحة اللعبة.
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