3 حيل رائعة على تطبيق واتساب لا يعرفها الكثيرون

على الرغم من أننا نستخدم تطبيق واتساب منذ فترة كبيرة ولمدة ساعات طويلة إلا أنه يوجد الكثير من الحيل والخدع التي لا يعرفها الكثيرون، وخاصة مع حالة التحديث المستمرة التي يقوم بها التطبيق خلال هذه الفترة من أجل إرضاء ملياري مستخدم، حيث يحرص التطبيق على تقديم العديد من الخصائص الرائعة التي يطلق عليها البعض الحيل أو الخدع نظراً لأنها من الأشياء المميزة التي لا يستخدمها الكثيرون، وسوف نكشف تفاصيل الحيل الثلاثة التي قد لا يعرفها الكثيرون خلال هذه الفترة.

خدع رائعة في تطبيق واتساب

ومن الحيل الرائعة التي يمكنك استخدامها في التطبيق هى إرسال رسالة جماعية على whatsapp، فمن المعروف للجميع انه في حال إرسال رسالة لعديد من المشتركين معه أو المتابعين يقوم المستخدم بكتابة الرسالة ثم إرسال تلك الرسالة للمتابعين من خلال تحديد العميل واحد تلو الآخر، ولكنها قد تستغرق وقت كبير للغاية في إرسالها ولكن يوجد طريقة بسيطة من أجل القيام بتلك المهمة، حيث يمكنك فتح الحساب على واتساب الخاص بك والضغط على الثلاث نقاط الموجودين في أعلى الشاشة في اليسار، ثم اختيار إرسال رسالة جماعية، وعلى الفور سوف يتم فتح جهات الاتصال الخاصة بك، وكل ما عليك هو اختيار الجهات التي سوف ترسل لها الرسالة وهى من الميزات التي لا يعرفها الكثيرون، ولكنها توفر الكثير من الوقت والجهد على المستخدم.

من الحيل الرائعة إرسال رسالة فارغة على تطبيق واتساب، وتكون في حالة الرغبة للمزاح مع الأصدقاء وإبهاره، حتى يتسأل كيف فعل صديقة ذلك وأرسل رسالة فارغة، حيث يتسأل الكثيرون عن كيفية إرسال رسالة فارغة، ويكون ذلك من خلال تجربة تطبيق Blank Message والذي يتم تحميله من متجر جوجل بلاي الشهير لهواتف أندرويد، وبعد التثبيت عليك بفتح واختيار عدد الأسطر وعدد الأحرف التي تريد إرسالها لصديقك، وسوف يصله الرسالة فاغرة على التطبيق.

الخدعة الأخيرة والثالثة في التطبيق عندما تستلم رسالة يأتي لك إشعار دون أن تعرف مضمون الرسالة بعكس ما يحدث مع تطبيق فيسبوك، ولكنه من خلال تطبيق Whats Bubbles يمكنك استلام الرسائل الخاصة بالتطبيق بنفس طريقة الماسنجر على فيس بوك.