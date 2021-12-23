طريقة تثبيت فيفا Fifa 22 للاندرويد الأصلية أخر إصدار 2022

طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية، أعلنت شركة إلكترونيك آرتس عن إطلاق النسخة الحديثة من لعبة فيفا 22 والتي تعمل على جميع الهواتف الذكية، وتعد من أكثر ألعاب كرة القدم الإلكترونية التي لقت شعبية وإقبالا كبيرا على تحميلها، وتتوافر الآن لعبة فيفا 22 على متجر جوجل بلاى ويمكنك تحميلها ومشاركة اللعب مع أصدقائك، لذلك سنتعرف على طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية والمميزات الإضافية التي تدعمها النسخة الأخيرة من اللعبة لعام 2022 وإليكم التفاصيل فيما يلي:

تثبيت فيفا 22 للأندرويد

من خلال اتباع المستخدم للخطوات التالية يمكنه الحصول على اللعبة بأخر لإصدار لها:

الدخول على متجر جوجل بلاى عن طريق تشغيل شبكة الانترنت.

اكتب فى مربع البحث اسم اللعبة Fifa 22 EA SPORTS.

نضغط على تثبيت وننتظر حتى يتم تحميل اللعبة على الهاتف.

عند الدخول إلى اللعبة سيتطلب منك الاسم والبريد الإلكتروني واختيار فريقك المفضل ثم اضغط على تأكيد.

بعد ذلك يمكنك تشغيل اللعبة والاستمتاع بها مع أصدقائك ومشاركتها عبر أصدقاء الفيس بوك أو الأهل والتمتع بها فى جو من الحماس والتشويق.

مميزات النسخة الحديثة Fifa 22

توفر لعبة فيفا 22 أحداث مباشرة يمكن أن تشارك فيها وتفوز بالعديد من المكافآت.

تم إضافة ميزة بيع وشراء اللاعبين وإمكانية التبديل بينهم.

إضافة التعليق العربية بصوت المعلق “فارس عوض” بالإضافة إلى التعليق الانجليزي والفرنسي والصيني والأسباني.

إضافة العديد من الرسومات المتحركة مع رسومات الاستاد الحديثة.

إمكانية تفعيل الوضع التلقائي لكى يلعب اللاعبين وحدهم دون تدخلك.

تصوير الملعب من خلال 5 زوايا للكاميرا يمكنك التحكم بها أثناء اللعب.

إضافة خاصية تدريب اللاعبين لتقوية فريقك.

التحكم فى الخطط التكتيكية للفريق أثناء اللعب وتغيير الخطة.

تشغيل لعبة APK FIFA 22

إذا لم تتوافر لعبة FIFA 22 فى بلدك يمكن تنزيلها من إحدى روابط التحميل المباشر عن طريق الخطوات التالية: