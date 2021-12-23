نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماينكرافت بوكيت اديشن أحدث أصدار ومميزات خرافية في المقال التالي

ماينكرافت بوكيت اديشن هي أحد أجزاء اللعبة الشهيرة ماينكرافت وهي اللuبة التي تم برمجتها في عام 2009 علي يد مبرمج الألعاب ماركوس بيرسون باستخدام لغة الجافا وقام بيرسون بعد ذلك بأنشاء شركتة الخاصة لبرمجة الألعاب تحت أسم موجانغ قبل أن تباع الشركة الي شركة مايكروسوفت عام 2014 وتعتبر ماينكرافت بوكيت اديشن أحدي الألعاب ثلاثية الأبعاد وتحتوي علي مواد بناء متنوعة مثل الرمال والاحجار والحديد وجذوع الأشجار وتدور طريقة اللعب الأساسية علي تجميع تلك الاشياء وترتيبها علي شكل مباني ثلاثية الأبعاد وينقسم العالم غي اللعبة إلي مناطق حيوية وغير حيوية مثل الصحاري والادغال والجبال والغابات وحقول الثلج كما يوجد بعا دورة اليوم الأساسية مابين الليل والنهار. معلومات عن ماينكرافت بوكيت اديشن الرسومات الموجودة في النسخة الخصاة بالجوال تتشابه إلى حد كبير مع الرسومات الخاصة بالكمبيوتر.

كذلك الإصدار الخاص بالهواتف يتميز بمستوي ممتاز من حيث الرسومات بها، فيضمن تقديم أعلى جودة بصرية ممكنة.

تتميز لعبة ماينكرافت بصغر حجمها فلا تحتاج مساحة تخزين كبيرة وتعمل بكفاءة علي الاجهزة القديمة.

كذلك الإصدار الخاص بالجولات يتوفر به بعض الأوضاع الموجودة في الألعاب الشهيرة، والتي من أهمها وضع Survival، وCreative.

يمكن تحميل اللعبة على جميع أنظمة التشغيل، حيث تعمل على هواتف آيفون، والهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وهواتف هواوي.

لعبة ماينكرافت بوكيت إيديشن هي في الأساس من ألعاب الكمبيوتر، والتي تتميز بتكاملها وسهولة لعبها، إلا أنها يمكن تحميلها كذلك على الهواتف المحمولة والاستمتاع بها.

تحتوي لعبة ماينكرافت: بوكيت إيديشن على عدد كبير من الألعاب المصغرة. الأوضاع الرئيسة في لعبة ماينكرافت وضع البقاء على قيد الحياة (Survival): في هذا الوضع يجب عليك جمع الموارد الطبيعية مثل الخشب والحجر وغيرها من الموجود في البيئة من أجل صنع مواد معينة تبعاً لما تريده، تأتي الوحوش في الليل وتستطيع قتلك لذا عليك بناء ملجأ للبقاء والنوم فيه في الليل. كذلك وضع الإبداع (Creative): في هذا الوضع تستطيع الوصول إلى جميع الموارد والعناصر في اللعبة من خلال قائمة المخزون، يمكنك تبديل القدرة على الطيران بحرية أو السير في جميع أنحاء العالم إن رغبت في ذلك. وضع المشاهد (Spectator) يسمح وضع المشاهد للاعبين بالتحليق والدخول بين المكعبات ومشاهدة طريقة اللعب دون تفاعل مباشر. طريقة تثبيت اللعبة علي جهازك أولا الدخول إالي متجر التطبيقات علي جهازك.

ثم من صندوق البحث المخصص للمتجر كتابة Minecraft Pocket Edition.

ثم الضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة.

بعد الثبيت أصبحت اللعبة ألان جهازة للاستخدام وقضاء وقت ممتع. عمر شويل - جدة ماينكرافت بوكيت اديشن أحدث أصدار ومميزات خرافية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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