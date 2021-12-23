قد لا تلاحظها.. 6 علامات تدل على تسمم الكلى

قد لا تلاحظها.. 6 علامات تدل على تسمم الكلىتعد الوظيفة الرئيسية للكلى تصفية الجسم من فضلات الجسم الذائبة، وعندما تتعرض للتلف بسبب إصابة أو حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، فإنها تعجز عن القيام بتصفية السموم من الجسم، مما يؤدي إلى تراكمها.

ولأن علامات تلف الكلى بسيطة للغاية إلى درجة مرورها دون أن يلاحظها أحد، خاصة في سنواتها الأولى. ولذلك، يُطلق عليها «القاتل الصامت».

وبحسب موقع «Times of India»، يمكن الوقاية من اضطرابات الكلى من خلال اتخاذ التدابير اللازمة في مرحلة مبكرة من اكتشاف المرض، والتي لا يمكن أن تكون ممكنة إلا إذا تم تشخيص الأعراض في الوقت المناسب.

ويكون خطر الإصابة باضطراب الكلى أعلى لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكر ومستويات الكوليسترول، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص الاستمرار في مراقبة حالتهم وإجراء فحوصات طبية سنوية لمعرفة كيفية عمل الأعضاء الأخرى.

وفيما يلي، بعض العلامات الشائعة لتسمم الكلى:

1. فقدان الشهية

من المحتمل أن يؤدي تراكم السموم والفضلات في الجسم إلى تقليل الشهية، وشعور الشخص بالشبع طوال الوقت ولا يرغب في تناول أي شيء، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

2. انتفاخ العيون وصعوبة النوم

يمكن تفسير الانتفاخ حول العين بأن الكلى تسرب كمية كبيرة من البروتين في البول، بدلًا من الاحتفاظ بها وتوزيعها في جميع أنحاء الجسم. وزيادة مستوى السموم تجعل النوم صعبًا. لهذا السبب، عندما تحصل على قسط أقل من النوم، فإنك تزيد من فرص تدهور وظائف الكلى.

3. تغيرات في معدل التبول

يمرر الشخص السليم البول من 6 إلى 10 مرات في اليوم، وبالتالي استخدام المرحاض أكثر من ذلك يمكن أن يكون مؤشرًا على تلف الكلى.

وفي حالة وجود مشكلة في الكلى، قد يتبول الشخص بشكل قليل جدًا أو كثيرًا جدًا، وفي كلتا الحالتين، يؤدي هذا إلى مزيد من الضرر للكلى.

وقد تدفع الحالة السابقة، البعض لملاحظة وجود دم في البول، ويحدث ذلك لأن خلايا الدم تبدأ بالتسرب إلى البول بسبب تلف الكلى.

4. جفاف الجلد والحكة

يمكن أن يكون الجلد الجاف والحكة، من أعراض اضطراب الكلى في مرحلة متقدمة، ويحدث هذا عندما لا تتمكن من طرد السموم من الجسم، التي تبدأ في التراكم في الدم. مما يؤدي إلى حدوث حكة وجفاف، وانبعاث رائحة كريهة من الجلد. كما يمكن أن تؤدي مشاكل الكلى أيضًا إلى أمراض العظام.

5. الإرهاق والتعب

يعد الشعور بالتعب أو الإرهاق طوال الوقت بشكل عام علامة مبكرة على وجود مشكلة في الكبد، ومع اشتداد اضطراب الكلى، يبدأ الشخص بالشعور بالتعب أكثر، حتى القيام ببعض الأعمال المنزلية البسيطة أو المشي قليلًا قد يبدو مرهقًا على الشخص، فيحدث ذلك بسبب تراكم السموم في الدم بسبب عدم كفاءة الكلى.

6. تورم الكاحلين والقدمين

عندما تعجز الكلى عن العمل بكفاءة، يبدأ الجسم في الاحتفاظ بالصوديوم، وهذا يؤدي في النهاية إلى تورم الكاحلين والساق. ويُشار إلى هذه الحالة باسم «الوذمة»، وقد يلاحظ المرء أيضًا تورمًا في أجزاء أخرى من الجسم مثل العينين والوجه، لكنها تؤثر بشكل أساسي على اليدين والذراعين والقدمين والكاحلين والساقين.