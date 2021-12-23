هاتف شاومي 11 برو Xiaomi Mi 11 Pro الجديد مزاياه ومواصفاته وسعره

من المعروف أن شركة شاومي من أشهر الشركات المصنعة للهواتف المحمول في العالم والأكثرها إنتاجاً علي الإطلاق، حيث تطلق الركة هاتف جديد كل شهر في السوق العالمي، ليكون الهاتف الجديد منافساً وأقوي من الذي قبله، حيث ينافس جميع الهواتف في الفئة المحددة له في السعر، فقد تقدم شركة شاومي هاتف قيمة عالية مقابل السعر، ولكن في ذلك المرة اختلف الهاتف بنسبة كبيرة مقابل الهواتف المصنعة للشركة مسبقاً، ألا وهو هاتف شاومي 11 برو Xiaomi Mi 11 Pro، فقد تم الإعلان عن ذلك الهاتف في العام الحالي وطرحه في الأسواق لمحبي هواتف شاومي.

مواصفات هاتف شاومي 11 برو Xiaomi Mi 11 Pro

الهاتف به شاشة عملاقة ومميزة، حيث أن الشاشة حجمها 6.67 بوصة ونوعها Super AMOLED، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120 H والذي يعمل علي تأدية أداء سهل وسلسل في الألعاب، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من النوع Gorilla Glass Victus، حيث يعمل ذلك النوع علي توفير طبقة حماية ممتازة من الخدوش والاحتكاكات الخارجية.

الهاتف به بطارية سعتها 5000 ملي أمبير بتقنية حديثة، كما به خلايا شحن منفصلة والتي تعمل علي توفير الطاقة اللزمة للبطارية للاستهلاك اليومي لتكون البطارية 92 ساعة في وضع الاستعداد و 14 ساعة للتصفح، شحن الهاتف قدرته 120 واط ونوعه USB Type C، كما يتم الشحن في مدة 17 دقيقة فقط.

أبعاد الهاتف 164.1×76.9×8.8mm، أما وزنة 205 جرام تقريباً، والشاشة بها حماية جوريلا جلاس، كما أن الهاتف مكون من إطار المونيوم والظهر زجاجي.

معالج الهاتف سناب دراجون Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core، والذاكرة 12GB، وأيضاً به أنواع ذاكرتها 8GB وسعة التخزين 256GB.

الهاتف به 3 كاميرات الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل، الكاميرا للتقريب البصري 8 ميجا بكسل، الكاميرا الزاوية الواسعة 13 ميجا بكسل.

مزايا كاميرة الهاتف أنها بها تركيز تلقائي (PDAF)، تلتقط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)، بها تثبيت بصري (OIS) حتي 5x، وبها تركيز رقمي 50x

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