طريقة الاستعلام عن ضمان الايفون ودعم apple care

طريقة الاستعلام عن ضمان الايفون لأي جهاز ايفون بشرط أن يكون جهازا أصلي صادر بالفعل من شركة أبل ايفون العالمية وليس مجرد كوبي من إصدارات أجهزة الآيفون ، وسوف يتم من خلال السطور التالية عبر هذا المقال المُقدم من خلال موقع ثقفني توضيح الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن ضمان جهاز الايفون بالتفصيل.

طريقة الاستعلام عن ضمان الايفون

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن تغطية جهاز الايفون وصمانه من قبل شركة أبل وخصوصًا خدمة أبل كير AppleCare الخاصة بمد مدّة الضمان لجهزة الآيفون إلى 24 شهرًا، وهي تشمل ما يلي:

طريقة الاستعلام عن دخول الجهاز تغطية applecare الضمان المحدود

يتم الذَّهاب أولا إلى الموقع الرسمي الخاص بتغطية ابل كير عبر شركة أبل وهو: checkcoverage.apple.com

إدخال رقم الجهاز التسلسلي الأساسي بشكل صحيح.

إدخال رمز التحقق البشري CAPTCHA.

إدخال أي بيانات أخرى بطلبها الموقع واتباع الإرشادات.

الضغط على استمرار continue.

سوف يظهر المستخدم بعد ذلك مدة شمولية جهازه في الضمان المحدود ابل كير من شركة أبل بالتفصيل حيث سوف تظهر هنا أيضا معلومات ضمان الجهاز بالتفصيل التي تشمل أربعة أجزاء رئيسية، هي: الجزء الأول: تأهيل الجهاز لتغطية ابل كير eligible for Apple care ، وذلك لمعرفة هل الجهاز مؤهل للاشتراك في تغطية applecare التي تمنح الجهاز عامين إضافيين من الضمان لدى الشركة أم لا. الجزء الثاني: تاريخ تسجيل الجهاز لدى الشركة purchase date حيث لا بد من وجود تاريخ تسجيل الجهاز لدى شركة أبل. الجزء الثالث: صَلاحِيَة الدعم الفني Technical support لمعرفة هل الجهاز لا يزال في مدة الدعم الفني المقدمة من ابل لأي جهاز لمدة ٩٠ يوم من الشراء واستخدام الجهاز أم لا. الجزء الرابع: هو الأهم لأنه خاص بالضمان الأصلي للجهاز لدى ابل تحت عنوان Repairs and service coverage حيث إنه يوضح حالة الضمان وهل الشركة لا تزال تضمن الجهاز أم أن مدة صَلاحِيَة الضمان له قد انتهت



الاستعلام عن ضمان الايفون عبر دعم ابل

يوفر دعم أبل طريقة كيف اعرف الايفون الأصلي من التقليد ويمكن أيضا من خلاله الاطّلاع على ما إذا كان الجهاز مشمولًا ضمن تغطية applecare أم لا من خلال الخطوات التالية: