تعرف على سعر جوال سامسونج a71 ومواصفاته ومميزاته

هل من المهم اقتناء جوال سامسونج a71؟ سؤال قد يسبب لك الكثير من الالتباس، ولكنه سينتهي خلال 5 دقائق من قراءة هذا القسم الذي يحتوي على مزايا، وعيوب هذا الهاتف، بالإضافة إلى أهم خصائصه من حيث النطاق السعري، والمميزات.

مواصفات جوال سامسونج a71

المواصفات التفصيلية جوال سامسونج a71 هي كما يلي:

شاشة جوال اي 71 سامسونج: من نوع Super Amoled، مساحتها 6.7 بوصة، والجودة FHD بدقة 1090P، ويوجد ثقب صغير على الشاشة من الكاميرات الأمامية، كما يحتوي على مستشعر بصمة مخصص، ومحمي بزجاج Coring Gorilla Glass من الجيل الثالث، وتجدر الإشارة إلى أن الشاشة تشغل حوالي 87.2٪ من مساحة الهاتف.

كاميرا موبايل جوال سامسونج ٧١: تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل، حيث يتمتلك ٤ كاميرات خلفية، الأولى هي الأساسية التي ذكرناها سابقا بينما الثانية دقتها 12 ميجا بيكسل، وفتحة العدسة الخاصة بها أكبر من الأساسية، وذلك لأنها مختصة في التصوير العريض، أما الثالثة، والرابعة دقتهم 5 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى فلاش ليد، بينما يمتلك كاميرا امامية واحدة دقتها 32 ميجا بيكسل.

الذاكرة: يمتلك هاتف جوال سامسونج a71 5g مساحة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت مع إمكانية اضافة وحدة ذاكرة خارجية، وذلك من خلال منفذ منفصل بينما يمتلك ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت.

البطارية: سعة بطارية جوال اي 71 سامسونج تصل إلى 4500 ملي أمبير، كما أنه يعمل يمتلك امكانية الشحن السريع، والشاحن الخاص به بقدرة 25 وات، ولقد وجدنا أنه يستطيع أن يشحن بطارية الجوال من ٠ إلى ١٠٠٪ في خلال ٨١ دقيقة، بينما يقوم بشحن الجوال من ٠ إلى ٥٠٪ في خلال 30 دقيقة، كما أن الجوال العمل لمدة ٣٠ ساعة للمكالمات، و١٣ ساعة تصفح و١٧ ونصف ساعة مشاهده فيديوهات.

وسائل الإتصال: يحتوي الهاتف المحمول Samsung A71 على مرافق الاتصال التالية: Bluetooth، وNFC، وراديو FM، ونقطة اتصال، كما أنه يدعم شبكات 2G 3G 4G، و GPS ومنفذ سماعة الرأس، ومنفذ USB من النوع C.

الألوان: ألوان جوال سامسونج اي 71 هي الأبيض، والأسود، والوردي، والأزرق.

المميزات

تكمن مميزات جوال سامسونج a71 في النقاط التالية:

بطارية جيدة، وتدعم الشحن السريع: بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مضمنة بالطبع في ميزات Samsung A71، حيث تتيح لك استخدامها لفترة طويلة دون تقليل أو فصل نصف سعة البطارية بشكل كبير في 30 دقيقة فقط، وهو وقت جيد جدًا مقارنة بالعديد من هواتف أخرى.

شاشة سوبر أموليد من مميزات هاتف Samsung A71 أنه يحتوي على شاشة Super Amoled تعرض الصور بجودة عالية جدًا وألوان جميلة، وهي نفس الشاشة التي تستخدمها Samsung في أنواع أخرى من الهواتف المحمولة الأكثر تكلفة، فضع الهاتف في يدك وستلاحظ بسهولة جودة الصورة التي يتمتع بها هذا الهاتف.

كاميرا رائعة فمن مميزات هاتف Samsung A71 جودة التصوير به، حيث يحتوي على كاميرات ممتازة بفتحات عدسات مختلفة، بالإضافة إلى فلاش LED الذي يساعد في التصوير الليلي الجيد، والكاميرا الأمامية، وفتحة عدسة أكبر قليلاً لصور سيلفي جيدة، وواسعة.

ذاكرة الوصول العشوائي جيدة فإحدى مميزات هاتف Samsung A71 هي ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يساعدك على ممارسة الألعاب بشكل جيد للغاية، ويساعدك على فتح المزيد من التطبيقات دون الشعور بالخمول أو التوتر.

معالج جيد: يعتبر معالج Snapdragon 730G من ميزات الهاتف المحمول Samsung A71، لأن أداءه معقول جدًا بالنسبة للنطاق السعري، والجهاز يعمل بشكل جيد مع معظم الألعاب التي تستهلك عمل المعالج، والرسومات العالية.

كم سعر جوال سامسونج a71

سعر جوال سامسونج A71 في السعودية عام 2021 سيكون 1450 ريال، وإذا أردت شراء كفر جوال سامسونج a71 يمكن من موقع أمازون.