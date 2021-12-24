طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 عبر موقع غارينا الأصلي باستخدام شركات الاتصالات

طريقة شحن جواهر فري فاير عبر موقع غارينا الأصلي، جميع لاعبي فري فاير يبحثون عن أفضل مواقع الرسمية لشحن الجواهر، ولذلك لا يوجد أفضل من موقع غارينا لأنه لا يطلب من اللاعب غير إدخال رقم الاي دي المخصص له وبعدها يستطيع شحن الجواهر حتي يتمكن من شراء جميع الأدوات التي تساعدها في الفوز فى كافة المباريات، وتنشئ جو من الحماس والتشويق بداخل اللعبة،وفيما يلي نذكر طريقة الشحن عبر استخدام هذا الموقع.

موقع غارينا لشحن جواهر فري فاير

حتي يستطيع اللاعب شحن جواهر فري فاير يجب أن يتبع الخطوات التالية:

يجب أن يقوم اللاعب بالتسجيل في موقع غارينا.

من خلال طرق الشحن المتاحة على الموقع يقوم اللاعب باختيار الطريقة المناسبة له.

يسجل اللاعب الكود الخاص به، ويقوم بإدخال الدولة التابع لها.

يقوم بإدخال رقم الاي دي وهو رمز يختلف من لاعب لآخر.

كتابة عدد الجواهر التي ترغب في الحصول عليها.

بعد الحصول على رسالة بها كود تأكيد، يتم إدخال هذا الكود في الخانة المخصصة له.

طريقة شحن جواهر فري فاير مصر باستخدام الاي دي

يستطيع لاعبي فري فاير في مصر بشحن الجواهر بعدة طرق أخري وهي كما نذكرها فيما يلي:

شحن جواهر فري فاير من خلال التسجيل في موقع غارينا، ثم يقوم بكتابة مصر، ويقوم بإدخال رقم الاي دي والرمز الذي يظهر على الشاشة، وبعدها يختار طريقة الدفع فودافون كاش.

الطريقة الثانية هي شحن جواهر فري فاير بنفس الخطوات السابقة بعد التسجيل في موقع غارينا، ولكن يقوم اللاعب باختيار طريقة الشراء بواسطة شركة اورانج وسوف يتمكن اللاعب من شحن الجواهر الذي يحتاج إليها.

فيما سبق ذكرنا إليكم افضل الطرق لشحن الجواهر بواسطة الموقع الرسمي غارينا وهو أفضل المواقع التي يمكن استخدامها لعملية الشحن، كما يمكن استخدام شركات الإتصالات المتوفرة فى بلدك والشحن من خلالها، والتمتع بالجواهر التي تم شحنها من خلال شراء الآلات والمعدات وكذلك الملابس التي تستخدم بداخل اللعبة وبالتالي ينشأ جو من الحماسة والمنافسة العالية والفوز والوصول إلى أعلى المستويات.