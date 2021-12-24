نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مضمونة لشحن شدات ببجي على هواتف المحمول بكل سهولة في المقال التالي
لعبة ببجي في هذا الوقت الجاري قد شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام الأشخاص بها، إذ أن الكبار والصغار يقوموا بلعبها باستمرار وذلك لروعتها وسماتها المذهلة، فهي تخلق العديد من التشويق والإثارة، هذا بجانب أن شدات ببجي يحصل عليها يكون الفائز بتلك اللعبة، إذ أن هذه الشدات تجعلك تفوز بسرعة، لذا فالعديد يقوم بالبحث عن طرق شحنها ليتمكنوا من الفوز، كما أن هذه اللعبة حازت على شعبية ضخمة للغاية وصارت من بين الألعاب الشعبية الأكثر تداولاً وانتشاراً بكل دول العالم، هذا بجانب أن تلك اللعبة قد تمكن من ضم كل الأصدقاء بمسابقة واحدة، لهذا فكل فرد باللعبة يقوم بالسعي لكي يحقق النجاح على أصدقائه المنافسون له عن طريق تضمين الكثير من الخدمات المساعدة في المنافسة.
طريقة شحن شدات ببجي موبايل
إن كنت ترغب في أن تنتقل لمستوى أعلى باللعبة وتشارك بالتنافس مع أصدقائك وتنتصر عليهم، فعليك أن تشحن شدات ببجي وذلك بواسطة السير على الخطوات الآتية:
- انتقل لتطبيق Play Store وبعدها قم بإدخال اسم اللعبة “ببجي” وتابع تحمليها.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول للتطبيق مع استكمال الاستبيانات الباقية الظاهرة أمامك لكي تحصل على الرصيد.
- كما أنه بحالك حصولك على رصيد قم بالانتقال إلى UC Purchase وذلك عن طريق لعبة PUBG.
- اضغط على سداد قيمة الشحن وذلك عن طريق متجر Play، وبهذا تكون قد قمت بشحن PUBG بشكل مجاني.
المواصفات التي لا بد من توافرها لتشغيل لعبة PUBG
هناك عدة متطلبات لا بد من السير عليها لكي تقم بتنزيل لعبة PUBG Mobile، هذه المتطلبات تكون متمثلة في كل ما يلي:
- بحالة كان الجهاز الخاص بك Android، فلا بد أن تتأكد من أن الإصدار يكون 5.0.1 وبه مساحة كحد أدنى 650 ميجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية الحد الأدنى لها 2 جيجا بايت
- كذلك إن كنت تقوم بلعب PUBG فلا بد أن تتأكد من أن الإصدار الحد الأدنى له 9، وكذلك المساحة الداخلية الحد الأدنى لها 1.55 جيجابايت ، وكذلك الذاكرة ينبغي أن يكون الحد الأدنى لها 2 جيجابايت.
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