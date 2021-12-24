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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اخفاء الأصدقاء على فيسبوك .. شرح الخطوات بالصور في المقال التالي
طريقة اخفاء الأصدقاء على فيسبوك والاحتفاظ بالخصوصية من أهم المميزات التي يتيحها موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه الملايين في مختلف دول العالم، وأصبح من وسائل التواصل الأكثر شهرة واستخدامًا بين التطبيقات المتاحة لهذا الغرض، إلا أن البعض يعاني من إتاحة المعلومات الخاصة به للآخرين، وذلك لعدم علمه أن هذا الموقع يوفر لمستخدميه درجات عالية من الخصوصية، بحيث لا يتسنى للمتطفلين الدخول إلى الحساب والاطلاع على خصوصيات صاحبه، ويحرص البعض على اخفاء ما يخصه من معلومات هامة ومنها أصدقاءه على الفيسبوك، على الرغم أن هذا الأمر يحتاج فقط إلى عدد من الخطوات البسيطة لمرة واحدة على جهاز واحد فقط، سواء كان جهاز كمبيوتر أو موبايل، يستطيع بعدها منع المتطفلين من الاطلاع على قائمة الأصدقاء عند زيارة حسابه الخاص، ونوضح خلال السطور التالية طريقة اخفاء الأصدقاء على فيسبوك بالخطوات والشرح المدعم بالصور .
طريقة اخفاء الأصدقاء على فيسبوك
يتسنى لمستخدمي فيسبوك الذين يتزايد عددهم يومًا بعد آخر، أن يقوموا بإخفاء الأصدقاء عن المتطفلين أو الزائرين لحساباتهم الخاصة على الموقع، ويمكن تحقيق ذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية :
- الدخول على موقع فيسبوك بالطريقة المناسبة للمستخدم .
- تسجيل الدخول على حساب المستخدم، بإدخال الإسم وكلمة السر .
- الضغط على السهم المتواجد في الجانب الأيمن من الشريط العلوي .
- إختيار الإعدادات والخصوصية Settings And Privacy من قائمة الخيارات .
- اختيار الاعدادات من القائمة الظاهرة .
- اختيار الخصوصية Privacy من الجانب الأيسر من صفحة الإعدادات .
- البحث عن تبويب How People Find And Contact You في صفحة الخصوصية .
- من خيار Who Can See Your Friends List، نضغط على Edit .
- من قائمة الخيارات، نضغط على “لي فقط” Only Me .
خطوات اخفاء أصدقاء فيسبوك على الموبايل
يتسنى لمستخدمي فيسبوك اخفاء قائمة الأصدقاء من التطبيق على الهاتف الجوال “الموبايل”، حيث أصبحت الهواتف الذكية هي الأكثر استخدامًا في الفترة الحالية، عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- فتح فيسبوك من الهاتف المحمول .
- من القائمة الجانبية، نضغط على علامة (?) .
- الضغط على الاعدادات .
- اختيار الاعدادات والخصوصية .
- فتح قسم “طريقة عثور الأشخاص عليك والتواصل معك” .
- اختيار “من الذي يمكنه الاطلاع على قائمة أصدقائك ؟” .
- يظهر الخيارات التالية :
- العامة .
- الأصدقاء .
- أصدقاء محددون .
- الأصدقاء باستثناء … .
- أنا فقط .
- اختر منها ما يناسبك .
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