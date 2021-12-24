شروط عمل السيارات الهدروجينية في المملكة وأهم المتطلبات

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة عن لائحة الشروط والأحكام الخاصة بعمل السيارات الهيدروجينية داخل المملكة حيث قامت الهيئة بدراسة المشروع دراسة جيدة لتحديد ضوابط السلامة بشأن تشغيل هذه المركبات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص للتصنيع بشأن الإلتزام بالضوابط الأساسية قبل عرض السيارات في الأسواق، أضافت هيئة المقاييس بالمملكة أن الهدف من دراسة المشروع، ووضع قوانين لسير المركبات في المملكة هو حماية المستهلك والحفاظ على البيئة والطرق العامة كما حددت الأنظمة التشغيلية للسيارة الخاصة بتخزين الهيدروجين ومشتقاته لتوفير الطاقة اللازمة للسيارة قبل عرض المشروع بشكل رسمي.

ما هي شروط عمل السيارات الهيدروجينية

وضعت الهيئة العامة مجموعة من المتطلبات، والشروط الأساسية لاستيراد هذا النوع من السيارات، أوضحت أن الالتزام بالقوانين والقواعد التي أعلنت عنها أمر ضروري لعمل السيارة في المملكة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب إصدار شهادة مطابقة للمواصفات القياسية.

أن يلتزم المستورد بمعايير السلامة، والضوابط التي وضعتها هيئة تراخيص سير المركبات في المملكة.

تزويد السيارة بحماية ذاتية ضد الضغوط الزائدة.

توافق الأدوات، والمواد المستخدمة مع الهيدروجين لضمان سلامة المستهلك.

تقديم كافة الضمانات، والأدلة لإثبات أن السيارة تعمل بالطاقة الهيدروجينية.

التأكد من صحة جميع الأنظمة،مكونات الهيدروجين في السيارة.

التأكد من كفاءة السيارة على التكيف مع درجات الحرارة المختلفة، والعوامل المناخية المتغيرة.

عدم وجود أية تسريبات أو عيوب تصنيع في السيارة.

أول محطة هيدروجين في المملكة

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الوزارة تسعى إلى رفع كمية الطاقة الهيدروجينية في المملكة عن طريق إنشاء محطات للهيدروجين، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، والوصول إلى أربعة ملايين طن من الطاقة الهيدروجينية بحلول عام 2030، قامت شركة أرامكو السعودية بإنشاء أول محطة هيدروجينية في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركة أمريكية رائدة في مجال الطاقة الهيدروجينية، كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء محطات وقود على مستوى عالي دون التسبب في أي ضرر للبيئة، وأضافت الجهات المختصة في دولة الإمارات أنها تسعى على مدار السنوات المقبلة إلى تطوير مجال الطاقة الهيدروجينية للإستفادة منها لأقصى حد.