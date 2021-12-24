نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس ٢٠٢٢ عبر موقعنا، تعتبر قناة الكأس واحدة من ضمن القنوات الرياضية التي تهتم بالشأن الرياضي وأخبار اللاعبين وتعرض الكثير من المباريات على شاشتها، بالإضافة إلى حرصها الشديد على عرض كافة البطولات في المواعيد المخصصة لها، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخصها تابعونا.

قناة الكأس

هي واحدة من ضمن القنوات الرياضة القطرية التي أطلقت في أبريل 2016م، وفي بداية الأمر كانت قناة واحدة وبعد ذلك أصبحت تضم مجموعة من القنوات الرياضية الأخرى ووصل عددهم إلى ما يُقارب 8 قنوات وتتسم بجودة عالية وبث رائع، وتهدف تلك القناة لبث لكثير من البطولات والمباريات المحلية وغيرها.

والجدير بالذكر أنها قناة قطرية وتعمل على تسليط الضوء على كافة البطولات الخليجية والآسيوية وبدأت في البث لأول مرة في أبريل، وتتميز بالعديد من المميزات وهي:

تبث محتواها بصورة وجودة عالية.

تسعى لبث الكثير من المباريات والبطولات.

لديها فريق عمل يُساهم في النهوض بها عن طريق مراقبة بثها حتى لا يحدث أي انقطاع مفاجئ.

تمتلك كاميرات للبث ذات جودة عالية لتضمن نقل المباريات بصورة جيدة.

تردد قناة الكأس 2022

يُمكنك استقبال هذه القناة على الجهاز الخاص بكم عن طريق البيانات التالية:

القمر: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11919

11919 معدل الترميز: 27500

27500 الاستقطاب: عمودي

عمودي معامل التصحيح: 3/4 تردد القناة على البدر سات القمر: العرب سات بدر 4

العرب سات بدر 4 التردد: 12245 Mhz

12245 Mhz الاستقطاب: عمودي

عمودي معدل الترميز: 27500

27500 معامل التصحيح: 3/4 ترد القناة على قمر سهيل القمر: سهيل

سهيل التردد: 10770

10770 الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معامل التصحيح: 3/4

3/4 معدل الترميز: 27500.

برامج قناة الكاس إلى جانب الكثير من المباريات والبطولات تعرض القناة العديد من البرامج الرياضية المتميزة وهي: برنامج woman.

برنامج المضمار.

برنامج عيالنا.

برنامج ضيفنا.

برنامج تواصل.

برنامج المجلس.

برنامج الحكم.

برنامج speed 6.

برنامج جرايد.

برنامج Preview.

برنامج u23.

برنامج فضفض.

برنامج 90 دقيقة.

برنامج قبل الجولة.

برنامج الحصاد.

برنامج الكرة العربية.

برنامج Review.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة الكأس ٢٠٢٢ وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك القناة، ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن اي أمر يُمكنكم التواصل عبر التعليقات.