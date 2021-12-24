نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft Auto III للاندرويد 2022 تثبيتها بطريقة أمنة ومتطلبات جراند ثفت أوتو 3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto III للاندرويد ، هي أقدم الألعاب منذ عام 2001 تحديدا يوم 22 من أكتوبر من شركة روك ستار جيم. حيث عالم مفتوح حيث إصدار الثالث من لعبة Grand Theft Auto. كما أن هذه اللعبة هي أول لعبة ثلاثية الأبعاد من روك ستار جيم وذلك بدلا من نظام اللعب منظور أفقي للأشخاص. كما لا تختلف هذه اللعبة شهرة عن باقي الإصدارات سان أندرياس وفايس سيتي. كذلك تقوم بعض المنصات التي تبرمج اللعبة مرة أخرى وتنزيلها على منصاتهم تحت أسم لعبة جراند ثفت أوتو 3 للاندرويد. ولكن هناك شئ من عدم المصداقية حيث تعتبر اللعبة مسروقة وليست قانونية. لذلك نطمئنك عزيزي القارئ ليس عليك من الآن الدخول على هذه المواقع. بل يمكنك من خلالنا فقط ستعرف كيفية تثبيت لعبة GTA III للاندرويد. كما سنعرض المتطلبات الخاصة باللعبة وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تثبيت Grand Theft Auto III للاندرويد بدون إعلانات

تتمتع اللعبة بشهرة واسعة مثل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة Grand Theft Auto: Vice city. نظرا لأنها الأقدم من تلك الإصدارين الأخرين. حيث تقوم اللعبة بنظام شخص سئ السمعة غير صالح. يقوم بسرقة المواطنين وقتلهم. كما لها مميزات أخرى عديدة من تصميم ودقة في اللعب. ولتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 3 للاندرويد يجب قراءة التالي.

قبل أي شئ يجب أن يتصل الجوال بالأنترنت.

كما يجب أيضا الدخول علي جوجل بلاي.

ثم البحث عن لعبة Grand Theft Auto من خلال شريط البحث.

من خلال شريط البحث. ومن خلال الدخول علي إصدار جاتا 3 والنقر على قيمة اللعبة 94 جنيه مصري. من خلال الدفع إلكترونيا ببطاقات الائتمان الإلكترونية.

الآن سيتم نزول اللعبة بنجاح على الجوال الأندرويد.

متطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو 3 للاندرويد بدون مشاكل

تتمتع اللعبة بشعبية كبيرة كما ذكرنا حيث تخطت عدد تثبيتها علي الجوالات أكثر من مليون شخص. حيث يعشقون اللعبة منذ نشأتها. كما تتطلب اللعبة بعض الشروط لتشغيلها بدون مشاكل ولكن لا تعوق المستخدم هذه الشروط. حيث تعمل بسهولة على معظم الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد كما تعمل أيضا على التابلت. ولتشغيل لعبة Grand Theft Auto III للاندرويد يجب قراءة الشروط التالية.

تعتبر مساحة اللعبة صغيرة نسبيا وأقل من إصدارات سان أندرياس وفايس سيتي للاندرويد. حيث سعتها صغيرة تصل إلي 1.5 جيجا. ويجب أن يتوفر هذه المساحة.

كما تتطلب ذاكرة عشوائية متوسطة وهي 4 جيجا رام.

تتطلب أيضا لعبة GTA 3 للاندرويد معالج من الفئة المتوسطة ويكفي معالج رباعي النواة.

معالج من الفئة المتوسطة ويكفي معالج رباعي النواة. أندرويد 10 كافيا لتشغيل اللعبة بدون مشاكل.

Grand Theft Auto III للاندرويد الحصول عليها في جوالات هواوي وهونر ونوفا

من خلال آب جاليري الراعي الرسمي لخدمات التطبيقات والألعاب في أجهزة هواوي وهونر ونوفا. يمكن البحث عن جراند ثفت أوتو 3 للاندرويد. ويتم دفع قيمتها 94 جنيها مصريا وذلك إلكترونيا. وسيتم الحصول على اللعبة في هذه الجوالات. كذلك متطلبات اللعبة على تلك الهواتف هي نفس المتطلبات والشروط العامة التي تعمل علي جوال يعمل بنظام أندرويد.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك الآن Grand Theft Auto III للاندرويد بالخطوات السهلة والأمنة. كما قمنا بعرض شروط تشغيل لعبة GTA III للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.