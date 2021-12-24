لعبة جراند ثفت أوتو 5.. الإصدار الخامس من لعبة جاتا الشهيرة فهل تقدر على المغامرة؟

تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو 5 واحدة من أشهر الألعاب التي لاقت انتشار كبير في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب اختلافها بشكل كبير عن غيرها من الألعاب، ويرغب الكثير من المستحقين في الحصول عليها على أجهزة الموبايل والكمبيوتر، وسوف نستعرض الآن طريقة الحصول على Grand Theft Auto بشكلٍ مجاني.

لعبة جراند ثفت أوتو 5 مجانا

Grand Theft Auto 5 هي واحدة من الألعاب الشهيرة، وهذا الصدار هو النسخة المعدلة والمطورة من الإصدارات العديدة للعبه الشهيرة GTA، وتتبلور هدف العبة حول شخص لديه هدف أساسي، عبر عدة مطاردات ومناورات، بهدف محاولة سرقة أي مركبة في الشارع، ويقوم رجال الأمن بمحاولة مطاردة اللاعب والقبض عليه وتقديمه للعدالة.

لعبة Grand Theft Auto v للاندرويد

يمكن الحصول على لعبة جراند ثفت أوتو 5 على أجهزة الأندرويد والاستمتاع بها على الهاتف الخاص بك، وذلك يحتاج أولًا إلى الذهاب إلى التطبيق جوجل بلاي ثم يتم البحث عن لعبة جراند ثفت أوتو من خلال أيقونة البحث ليتم الحصول على اللعبة وتثبيتها يتم فتحها بسهولة من على الهاتف ومن ثم البدأ في التسجيل بها من خلال إدخال الاسم والبريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المطلوبة.

لعبة grand theft auto 5 للكمبيوتر

يمكن الحصول على لعبة جراند ثوفت أوتو أيضا على جهاز الكمبيوتر بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم فتح المتصفح الموجود على جهاز الكمبيوتر ومن ثم البحث عن لعبة جراند ثوفت أوتو في محرك البحث جوجل لتظهر الكثير من النتائج.

يتم اختيار الرابط المباشر الذي يعمل على الحصول على اللعبة، ومن ثم الانتظار حتى يتم تثبيتها على الهاتف.

بعدما يتم الضغط على زر الحصول على اللعبة يتم اختيار الملف المراد ليتم تثبيتها على الكمبيوتر مباشرة.

عقب الحصول على اللعبة وتثبيتها على الكمبيوتر يتم الضغط على أيقونة اللعبة ليتم تشغيلها.

ومن ثم يبدأ اللاعب في إدخال كافة البيانات المطلوبة منه لعملية التسجيل. مثل إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وتدوين البريد الإلكتروني الخاص به ليتم التسجيل بها.

وبذلك نكون عرضنا لكم طريقة لعبة جراند ثفت أوتو 5 مجانا بسهولة على أجهزة الكمبيوتر و وعلى أجهزة الاندرويد.