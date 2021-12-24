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عمر شويل - جدة تنزيل قمر النايل سات الجديد 2022 تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة أكثر من 1000 قناة خلال دقيقة، نبحث جميعاً عن طريقة سهلة تمكنك من تنزيل القمر الصناعي الجديد نايل سات 2022، وذلك لكي يتمكن من تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة التي يتم تحديثها بشكل مستمر، تنزيل قمر النايل سات الجديد 2022 تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة أكثر من 1000 قناة خلال دقيقة.

تنزيل قمر النايل سات الجديد 2022

لكي تتمكن من تنزيل القمر الصناعي نايل سات الجديد للحصول على القنوات الجديدة والقديمة التي تم تحديث ترددها، يتم النقر على أيقونة التركيب بعد البحث عنها في قائمة جهاز الإستقبال ثم النقر على OK، حيث تظهر قائمة أخرى تحتوى خيارات عدة لإضافة قمر النايل سات الجديد 2022 وهم ضبط الهوائي، قائمة الأقمار الصناعية، قائمة الترددات والضبط يتم إختيار قائمة الأقمار الصناعية ثم النقر OK، نجد في أسفل الشاشة أربعة أيقونات بأربعة ألوان مختلفة كلا منهم تحوي أمر مختلف إضافة، حذف، بحث و تحرير، يتم مقارنة لون الأمر بألوان أزرار الريموت كنترول، يتم النقر على اللون الذي يختص بالإضافة.

تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة 2022

يتم النقر على الزر الخاص بالإضافة لإضافة قمر صناعي جديد، يتم النقر على اسم القمر الصناعي ثم تغيير الاسم حسب إختيارك باللغة العربية أو الإنجليزية نايل سات، يتم تغيير الموضع إلى غرب أو شمال وتغيير خط الطول إلى 007 ثم يتم النقر على زر OK، ثم يتم حفظ بيانات القمر الصناعي الذي تم تنزيله، لكي تتمكن من تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة 2022 يتم ضبط الهوائي عن طريق زر INFO في الريموت كنترول، ثم التأكد من أن تردد LNB هو 9750/10600 أو عالمي وفتح طاقة LNB و النقر على OK.

تنزيل أكثر من 1000 قناة خلال دقيقة

بعد إتمام عملية ضبط الهوائي لا يتبقى سوى البحث عن القنوات، كل ما عليك هو النقر من خلال الريموت كنترول على اللون الذي يطابق زر البحث، حيث تظهر قائمة يتم تغيير البحث عن الشبكة إلى فتح ونوع القناة إلى مجانية ثم يتم النقر على OK، ثم يبدأ تنزيل القنوات والتي تستغرق دقائق عدة تنزيل أكثر من 1000 قناة خلال دقيقة واحدة ثم يتم حفظ القنوات التي تم تنزيلها، قدمنا لكم اليوم تنزيل قمر النايل سات الجديد 2022 تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة أكثر من 1000 قناة خلال دقيقة.