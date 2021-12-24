لعبة روبلوكس ROBLOX 2022 للاندرويد والايفون مجانا ألان

لعبة روبلوكس ROBLOX واحدة من أفضل الألعاب الإلكترونية علي الإطلاق وهي اللعبة المخصصة للأطفال والمراهقين حيث يسطتيع اللاعبين من إنشاء شخصياتهم الرقمية الخاصة وتلبيسها وإطلاق روح الإبداع للأطفال والمراهقين لصنع العابهم الخاصة، وتعتبر لعبة روبلوكس من أشهر الألعاب في عالم الانترنت حيث بلغ عدد تحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي أكثر من 500 ألف تنزيل وأكثر من 30 مليون لاعب نشط شهريا وتعتبر من ألعاب الاون لاين ومتوفرة علي أنظمة تشغيل أندرويد وios كما أنها متوفرة علي منصة أكس بوكس أيضا وأجهزة ماك، وتم تطوير اللعبة بواسطة دايفيد باسزوكي وإيريك كاسسيل في عام 2004 وسوف نتعرف ألان علي أهم ما يميز لعبة روبلوكس وطريقة تثبتها علي الأجهزة الذكية.

لعبة روبلوكس ROBLOX

يمكن للاعبين استخدام Roblox Studio ، وهو نظام بناء متكامل لبناء أماكن مع الطوب من مختلف الألوان والأشكال. يمكن للاعبين أيضًا استخدام المكونات الإضافية والأدوات اللازمة للبناء. كما يتمتع اللاعبون بالقدرة على الاستفادة من مكتبة Roblox وإيجاد نماذج وبرامج نصية مجانية. كما أنشأت Roblox نظامًا نموذجيًا رسميًا للشركة المصنعة، حيث يستطيع صانعو النماذج إنشاء وإبداع أعمالهم على الصفحة الأولى من النماذج في قسم المكتبة.

مميزات لعبة روبلوكس 2022 ROBLOX

إنشاء شخصيات جديدة واختيار الملابس لنفسك.

كذلك الأستفادة من كمية عناصر غير محدودة مثل القبعات والقمصان والوجوه والتروس.

كما يمكن للاعبين الدردشة مع الأصدقاء والتفاعل مع الملايين من اللاعبين.

قم بتشغيل اللعبة مع أصدقائك عبر الإنترنت باستخدام ميزات الدردشة في اللعبة.

إمكانية إرسال الرسائل الخاصة والجماعية للتواصل.

كذلك تتمتع اللعبة برسومات عالية الجودة.

طريقة التثبيت علي الهواتف الذكية