طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على الكمبيوتر الأندرويد والايفون

في هذا الوقت الحالي يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحمل لعبة جراند ثيفت أوتو 5، إذ أنها تكون لعبة الأكشن وكذلك المغامرة يعشقها جميع من يلعبها، كما أنها قد قامت بتحقيق شعبية ضخمة وصيت كبير لدى عاشقي ألعاب الفيديو ولك منذ إصدارها، هذا بجانب أنها قد تم إصدارها في عام 2015، وقد تمكنت تلك اللعبة من تحطيم أرقام قياسية في أنها الأكثر مبيعاً وسط الألعاب الأخرى، وذلك يرجع إلى سماتها العديدة التي لا حصر لها التي تقدمها للاعب، ذلك تستطيع الآن تحميلها بهاتفك الأندرويد وكذلك الآيفون بأسعار الطرق والخطوات من خلال عدة نقاط سنتعرف عليها فيما بعد في أسطر مقالنا عبر موقعنا الرائع ثقفني.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على جهاز الكمبيوتر

لعبة جراند ثيفت أوتو ٥ من الألعاب الشائعة والمعروفة للغاية، كما أنك تستطيع أن تثبت تلك اللعبة بجهاز الكمبيوتر الذي يتعلق بك وتتمتع بأفضل مغامرة مذهلة ومثيرة ومشوقة، وفيما يلي أبرز خطوات تحميل اللعبة بكل سهولة:

في البداية افتح الموقع الأساسي الخاص باللعبة.

بعدها سجل دخولك للموقع بحالة إن كان لديك حساب شخصي.

بعد ذلك قم بإدخال اسم اللعبة بخانة البحث وبعدها انقر على أيقونة البحث Search.

انقر على زر اللعبة بعد ذلك حينما تظهر أمامك.

اضغط على أيقونة التحميل.

قم بانتقاء المجلد الذي ترغب في حفظ اللعبة به.

انقر على أيقونة استكمال التثبيت.

بعد أن تنتهي العملية الخاصة بالتثبيت قم بفتح اللعبة عن طريق الزر الخاص بها.

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على الهواتف الذكية

فيما يلي أفضل طريقة لتثبيت هذه اللعبة بالهواتف الذكية: