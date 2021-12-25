شحن شدات ببجي موبايل من خلال ID والحصول على 1000 شدة

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل من خلال ID كان اللاعبون يبحثون باستمرار عن أفضل موقع الحصول علي PUBG Mobile من خلال ID رخيص وآمن، وفي الآونة الأخيرة مع انتشار اللعبة العالمية pubg في جميع البلدان وتوسع شعبيته، يوفر الموقع خيارات UC الضرورية للاعبين التي يمكن من خلالها شراء الشدات العناصر والمهام من الملابس والحزم في بيئة اللعبة.

شحن شدات ببجي موبايل من خلال ID

بالنسبة إلى مواقع الويب الأكثر شيوعًا التي تقدم شحن شدات ببجي PUBG من خلال ID للحصول على 1000 شدة بأمان وموثوقيه في بضع ثوانٍ فقط تابعوا معنا الخطوات القادمة:

أولا الدخول على الموقع الرسمي midasbuy ما عليك سوى ربط حساب لعبة Android (الحساب الرسمي).

ثم تسجيل الدخول وحدد الدولة التي تنتمي إليها والعملة واللغة لكي يتم التواصل.

ثم قم بتسجيل رقم هاتفك المحمول الذي سيصلك من خلاله تأكيد شحن الشدات.

اختر طريقة دفع إلكترونية تستخدم النقد للدفع.

قم بالتسجيل للحصول على بطاقة الدفع ورقم الهوية.

حدد عدد مفاتيح الربط التي تريد شرائها.

انقر فوق “موافق” أو “تأكيد”.

ثم قم بتسجيل رقم حساب شخصي في اللعبة.

سوف تحصل على الفور على مفتاح الربط الذي تحتاجه.

موقع شحن شدات ببجي موبايل من خلال ID

تتمتع أشكال شحن شدات PUBG بالعديد من طرق الدفع، لكنهم في النهاية يتفقون جميعًا على كيفية الحصول على الشدات اللازمة لدفع ثمن محفظتك.

على الرغم من أنه مع الشحن ، يمكنك الحصول على الهدايا والجوائز التي تقدمها اللعبة.

إذا فزت وبقيت على قيد الحياة وقنص العدو لفترة طويلة أو من خلال القنوات مثل الإعلانات والتعليقات من مشاهير اليوتيوب في اللعبة.

أو عن طريق الدفع الموصلات المدفوعة تختلف التكلفة من مكان إلى آخر.

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