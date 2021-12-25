GTA: San Andreas جراند ثفت أوتو: سان أندرياس للهواتف الذكية مع أخر التحديثات

GTA: San Andreas جراند ثفت أوتو: سان أندرياس هي أحد ألعاب الفيديو جيم من نوع العاب الأكشن والمغامرات وقد تم تطوير اللعبة من شركة روكستار نورث ونشرت بواسطة روكستار في 2004. وهي تعتبر بعد لعبة GTA 3 لعبة ثلاثية الأبعاد في سلسلة غراند ثفت أوتو والإصدار السادس فيها. صدرت أولاً على البلاي ستيشن 2 ثم على ويندوز وإكس بوكس وكيندل فاير وبعد ذلك على ماك أو إس عشرة وآي أو إس وأندرويد وإكس بوكس لايف. GTA: San Andreas سبقتها لعبة سرقة السيارات الكبرى 3 وتبعتها GTA Vice City غراند ثفت أوتو فايس سيتي وجراند ثفت أوتو 5: ذاتريلوجي وسوف نتعرف الأن علي أهم مميزات اللعبة وطريقة تثبيت اللعبة علي الأجهزة الذكية.

GTA: San Andreas جراند ثفت أوتو: سان أندرياس

تقع أحداث اللعبة في ولاية سان أندرياس شبه الخيالية التي تحتوي على ثلاثة مدن رئيسية. وهي لوس سانتوس، وهي مدينة شبيهه لمدينة لوس أنجلوس وسان فييرو وتمثل مدينة سان فرانسيسكو ولاس فينتورس التس تمثل مدينة لاس فيغاس وتفصل بين هذه المدن مساحات شاسعة من الريف والبلدات الصغيرة. تدور قصة اللعبة حول عضو العصابة كارل جونسون‏ ويلقب CJ الذي يعود إلى لوس سانتوس قادماً من ليبرتي سيتي. وذلك بعد سماع خبر مقتل والدته. يجد CJ أصدقائه القدامى وعائلته في حالة فوضى. وعلى مدار اللعبة، يكشف CJ تدريجياً الحقيقة خلف مقتل والدته.

القصة الرئيسية في اللعبة

في عام 1992 يصل CJ كارل جونسون إلى لوس سانتوس ليحضر جنازة والدته بعد خمس سنوات قضاها في ليبرتي سيتي لينتقم لمقتل امه وأخيه براين. وعند طريق عودته من المطار، يظهر له ضابطا الشرطة الفاسدان فرانك تَينبني (صامويل جاكسون) وإدوارد إدي بولاسكي كريس بن، اللذان لهما تاريخ مع كارل. ويهددانه بتلفيق له تهمة قتل ضابط زميل إذا لم يساعدهما في أعمالهم غير الشرعية.

تثبيت GTA: San Andreas للهواتف الذكية