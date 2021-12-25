نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل العاب البلايستيشن 2022 المنتظرة وموعد إصدارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل العاب البلايستيشن 2022 المنتظرة كثيرة ومتعددة وذلك نظرا لأن المطورين قاموا بتأجيل طرح الألعاب في العام المقبل نظرا للظروف التي مرت بها البلاد بها من انتشار فيروس كورونا، وسيتم في فبراير 2022 طرح العاب مختلفة من شركات متنوعة، وتقوم الشركات إصدار ألعاب ضخمة لترضي المستثمرين بداخلها، وفي هذا المقال سوف نعرض الإصدارات المختلفة لهذه العاب بالتفصيل.

افضل العاب البلايستيشن 2022 المنتظرة

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة إصدارات الألعاب الجديدة ليقوموا بشراء وتوفير الأموال، حيث أكدت المصادر على أن شهر فبراير 2022 سيتم فيه إصدار ألعاب ضخمة ومن أشهرها:

افضل العاب البلايستيشن 2022 المنتظرة لعبة Dying Light 2

تعتبر تجربة فريدة من نوعها ومن خلالها يمكنك اللعب واتخاذ قرارات صعبة في مواقف مختلفة تؤثر على العالم، وقد يجعل ذلك الوقت متأخر للاعبين في نهاية اللعبة وقام المطور لها بإعطاء فرصة للاعب أن يختار اسلوبه المفضل، ويوجد طرق لزيادة المهارات في الحركة والقتال العدواني وكذلك استخدام أساليب ماكرة وأدوات مختلفة لتنفيذ المهام المطلوبة في اللعبة، وتستطيع تغيير أي قدرة ومهارة تريدها على حسب قواعد اللعبة للفوز في النهاية، وقد تم إعلان إصدارها في 4 فبراير للعام الجديد.

Horizon Forbidden West

في 18 فبراير سيتم إصدار لعبة Horizon Forbidden West تعتبر من افضل العاب البلايستيشن 2022 المنتظرة وهي بمثابة مغامرة رائعة والرسوم المتحركة والبصرية مميزة والتعابير الخاصة بالوجوه لا مثيل لها، حيث تم تحسين الانمي بها بشكل كبير، وسوف تلاحظ وجود مشاعر الاستغراب وتعابير الوجه والخوف والتعجب لكل شخصية، وكذلك التفاصيل الخاصة لتجاعيد الوجه ومظهر العيون وحركتها وفي هذا الاصدار ستجد إمكانية لارتداء قناع الغوص الخاص بالسباحة تحت الماء لتتمكن من مشاهدة مظاهر رائعة وتم تطوير القتال ضد البشر واستخدام مظلات للهبوط من أماكن مرتفعة باستخدام Shield Wing وتم تطوير للتفاصيل الخاصة بالمشاعر في هذه اللعبة عن النسخة الأولية منه وعي لعبة Horizon Zero Dawn.

لعبة Elden Ring

ألعاب بلاي ستيشن جديدة لعام 2022

لعبة Elden Ring يتم إصدارها في يوم 25 فبراير المقبل وهي ناتج عن التعاون بين مخرج العاب مشهور وجورج آر آر مارتن والجميع ينتظر تقديم هذه اللعبة وتستهدف جمهور عريض وقد تركت انطباع رائع للصحفيين وهي تشبه إلى حد كبير لعبة Zelda: Breath of the Wild.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

لعبة Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 تحتوي على ثلاث شخصيات مختلفة لمصاصين دماء لهم قدرات متنوعة، ويمكنك استخدام الأسلوب الذي ترغب به في اللعب وتعمل اللعبة على تحقيق توازن بين الطبيعة والبشر وغرائز مصاصين الدماء وتحتوي على مؤثرات مختلفة كما يوجد بها مخلوقات ليلية عديدة وتعتبر من ألعاب الرعب المميزة في عالم البلاي ستيشن.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا افضل العاب البلايستيشن 2022 المنتظرة وأفكار هذه اللعبة وآراء النقاد بها وموعد الإصدار بالتفصيل، وإذا كنت تريد شراء أحد هذه الألعاب تستطيع قراءة المقال، ويمكنك معرفة فكرة وتفاصيل اللعبة وخوض مغامرة مثيرة والاستمتاع بوقت فراغك عن طريق لعبها.