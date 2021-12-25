نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة نيسان كيكرز الداخلية والخارجية وأسعارها في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة نيسان كيكرز الداخلية والخارجية وأسعارها في المملكة، يبحث العديد من الأفراد عن سيارة تتمتع بمواصفات رائعة وتكون غير مكلفة في أسعار البنزين وهو ما يطلق عليه السيارة الاقتصادية، وتعد سيارة نيسان كيكرز إحدى هذه السيارات، حيث يمكنها قطع مسافة طويلة دون استهلاك كمية كبيرة من الوقود، فهي سيارة رياضية ذات مميزات عديدة، كما أنها من السيارات رباعية الدفع، حيث تجمع بين الجودة والرقي معا، ولمزيد من المواصفات والمميزات عن سيارة نيسان كيكرز تابعوا معنا.

مواصفات نيسان كيكرز الداخلية

تتمتع سيارة نيسان كيكرز بمواصفات داخلية عالمية، أهمها:

شاشة لمس 7 بوصة، ستيريو مكبر صوت، بلوتوث، 3 منافذ USB، وإمكانية التشغيل عن بعد. راديو متصل بالقمر الصناعي، 8 مكبرات ستيريو، كما يمكن التوصيل بالواي فاي. الصالون الداخلي للسيارة يتسع لخمسة أفراد، كما أنها مريحة للرحلات الطويلة. لم تنسى الشركة الأطفال، حيث تم تزويد المقاعد بوصلات LATCH.

مواصفات نيسان كيكرز الخارجية

مواصفات نيسان كيكرز الخارجية، تمتاز سيارة نيسان كيكرز بمواصفات خارجية هائلة، أهمها:

شبكة Motion – V، ومصابيح أمامية غاية في الأناقة. تتمتع السيارة بمظهر أكثر من رائع، نظرا لوجود المصد الأمامي والسقف العائم. مصابيح LED أمامية، وأخرى للقيادة أثناء النهار. عجلات السيارة من المعدن بحجم 16، 17 بوصة. تحتوي السيارة على شبكة امامية من الكروم الأسود.

اسعار سيارة نيسان كيكرز

اسعار سيارة نيسان كيكرز، تتوفر سيارة نيسان كيكرز بثلاث فئات، حيث يختلف سعر كل فئة باختلاف نوع المحرك وعوامل الأمان، لذا عرضنا لكم أسعار سيارة نيسان كيكرز لكل طراز:

سعر نيسان كيكرز 2022 طراز إس 60 ألف ريال سعودي.

سعر نيسان كيكرز 2022 طراز إس في 65 ألف ريال سعودي.

سعر نيسان كيكرز 2022 طراز إس إل 79 ألف ريال سعودي.