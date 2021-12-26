أهم تطبيق لإصلاح هاتفك بنظام الأندرويد مميزاته وكيفية إصلاح جهازك

يعاني البعض من أعطال في هواتف الأندرويد ولايجدون حل الا بفرمتة الهاتف وقد يفقد صاحب الهاتف الكثير من ملفاته الهامة أو بعض ما يحتفظ به على هاتفه من أسرار أو معلومات خاصة بشركتك أو مايخص بيته وأولاده، لذا سنقدم تطبيق يعمل على إصلاح أي خلل بالاندرويد ولا يفقدك ما تخزنه من أسرار على هاتفك، سنوضح مزاياه والوظائف الذي يقوم بها التطبيق بالتفصيل والشرح والتحليل، حيث يعالج هذا التطبيق ما يظهر من هاتفك من عيوب مثل العمل ببطء خاصة مع كثرة الاستهلاك، إما ذاكرة ممتلئة والنتيجة تطبيقات لا تعمل بشكل صحيح، الهاتف ترتفع درجة حرارته ويسخن بسرعة شديدة، بطء في الانتقال من تطبيق لأخر، جميعها مشاكل واجهتنا وعانينا منها مع هواتفنا الذكية، لدرجة تجعلنا نريد التخلص منه بأسرع فرصة وشراء هاتف جديد، لكن المشكلة قد تكون أن الميزانية لا تسمح بهذا الأمر، الأن يمكنني القول وبثقة أن الحل أصبح بالإمكان وبسهولة وبشكل مجاني دون تكاليف، وذلك بمساعدة نظام إصلاح الاندرويد، ويعتبر تطبيق إصلاح نظام الاندرويد، هو بمثابة طبيب ذكي لجهازك، سيساعدك عن طريق فحص النظام من إصلاح اي مشاكل أو عيوب بهاتفك، بحيث تحصل على نظام مستقر وسريع، ويعتبر تطبيق ( All-In-One Toolbox: منظف‏‏) فهو تطبيق الاندرويد الذكي بوظائف متعددة منظفات التخزين النظيفة ومنظفات القمامة – تنظيف منظف الذاكرة (RAM Booster) – توفير الطاقة – كما يعمل العديد من الأدوات المفيدة التي تفيد وتحسن من وظائف الجهاز حيث يمكنك الحصول على مساحة أكبر وسرعة أكبر وعمر بطارية أطول وأداء محسّن للجهاز بضغطه واحدة.

اهم الوظائف التي يقدمها تطبيق إصلاح نظام الأندرويد لهاتفك:

إمكانية مسح ذاكرة التخزين المؤقتة التي تسعى إلى التخلص من الملفات ذات الحجم الكبير ولكنها غير مفيدة تحتاج للإزالة لتفريغ المساحة، وبمجرد تقليل حجم الذاكرة يتم تسريع الجهاز والعودة إلى عمله بقوة، وذلك من خلال القيام بنقرة واحدة لتنظيف هاتفك وتوفير مساحة مع تسريعه ببساطة، حل مثالي وسريع.

يعمل على ميزة الداعم RAM: حيث يعمل كمعزز لتسريع الهاتف واكتشاف التطبيقات ، والتعامل مع استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي ، ويساعدك على قتل العمليات المخفية لتحرير مساحة ذاكرة الوصول العشوائي و الذاكرة ، وجعل هاتفك يعمل بشكل أسرع وتستطيع تحسين أداء هاتفك الذكي وتحرير مساحة عليه من خلال تحرير ذاكرة الوصول العشوائي، مما يجعل هاتفك يعمل بسرعة وتعزيز فعاليته.

يقوم بمهمة برودة المعالجة المركزية: تحليل استخدام وحدة المعالجة المركزية والتحقق من درجة حرارة الجهاز ، وتبريد الأجهزة الساخنة باستخدام زر واحد عند الحاجة ويعمل على تبريد وحدة المعالجة المركزية لهاتفك الذي يعمل بنظام الاندرويد.

يقوم بتحسين بطارية هاتفك: حيث يساعدك على إيقاف تشغيل خدمة الخلفية التي تجعل معالج الهاتف يعمل بشكل متكرر أكثر من المعتاد لاستنزاف بطارية الهاتف ودائما يقوم بالبحث عن التطبيقات التي تستنزف الطاقة على هاتفك ويخلصك منه مما يعمل على إطالة عمر البطارية وبالتالي تحسين عملها وأداءها.

يعمل على التخلص من الملفات الفارغة: أفضل منظف للفضاء يمكنه حذف ذاكرة التخزين المؤقت للنظام و التطبيق والملفات المتبقية والتطبيقات المتقدمة وبقايا التطبيقات والملفات المؤقتة وصور الإبهام والمجلدات الفارغة لتحرير مساحة الجهاز يمكن لصندوق الأدوات متعدد الإمكانات أيضًا مسح الملفات الكبيرة وحذف الصور المكررة فهو الذي يقوم بتفريغ هاتفك من التخلص من الملفات التي لاتفيدك حيث يحتوي هاتفك على العديد من المجلدات والملفات الفارغة، فيقوم التطبيق بتخليصك منه وإزالته.

يعمل على إدارة التطبيقات: يختار التطبيقات التي يجب تشغيلها عند بدء تشغيل الهاتف ، أو إدارة تثبيت التطبيقات ، أو إلغاء تثبيت التطبيقات المطلوبة ، أو نقل التطبيقات من وحدة التخزين الداخلية للهاتف إلى بطاقة SD خارجية ، أو التثبيت المجمع ، أو إلغاء تثبيت التطبيقات ، أو النسخ الاحتياطي أو استعادة التطبيقات ويعمل على إزالة التطبيقات الغير مفيدة، وبالتالي تنظيف التخزين وتحرير مساحة كبيرة على جهازك.

يقوم باختيار الأجهزة: فهو يفرز ويساعدك في معرفة اي الأجهزة الأساسية لجهاز الاندرويد يعمل وأيهم لا يعمل.

يقرر نظام الإصلاح: فهو من يقرر عبر فحص نظامك بالكامل ويساعدك لتتمكن من الحصول على نظام سريع ويعمل باستقرار.

يعمل على خاصية الكل في واحد: فهو مجموعة متنوعة وكثيرة من الأدوات الأساسية التي تساعدك على استعمال هاتفك الذكي وستستفيد من كل أداة منهم ومن اهم مزاياه يعمل (منظف المساحة ، المسرع ، موفر الطاقة).

مميزات أحدث تطبيق لإصلاح نظام الاندريد: