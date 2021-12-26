خطوات شحن شدات ببجي 2022 بطريقة موثوقة والحصول على 1500 شدة

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عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجي 2022 يزداد البحث عنها في الفترة الأخيرة، حيث أن لعبة PUBG هي الآن واحدة من أهم ألعاب القتال في العالم، ويتم شحن هذه الشدات من قبل اللاعبين في اللعبة لاكتساب ميزات متنوعة بدون تكلفة، وعند استخدام الأدوات المتنوعة القوية يمكن الفوز بسهولة وأسرع، وبالتالي سنشرح لك كيفية شحن شدات ببجي 2022 ، ذلك بطريقة موثوقة من السطور أدناه.

خطوات شحن شدات ببجي 2022

يمكن الحصول على شحن شدات ببجي 2022 بطريقة من خلال الخطوات، حيث يمكنك استقبال الكثير من الشدات في ثوانٍ، وتكون الخطوات كالتالي:

أولاً، يجب تفعيل لعبة PUBG بواسطة حساب المستخدم الذي يريد الدفع على أحد إصدارات اللعبة إما PUBG Mobile أو الكمبيوتر.

بعد اللعبة عليك النقر فوق الخيار للحصول على شدات pubg أو الفوز بشدات pubg، وهي نهاية الواجهة الرئيسية للعبة أدناه.

أدخل اللعبة بواسطة حسابك المستخدم، أو عن طريق Gmail.

حدد عدد الشدات التي سيتم إرسالها وانقر فوق استخراج شدات اللعبة.

بعض نتائج البحث من اللعبة يجب على المستخدمين الإجابة عليها من أجل الحصول على شدات شرعية.

طريقة شحن شدات ببجي والحصول على 1500 شدة

نشرح لك كيفية شحن شدات ببجي بشكل قانوني والحصول على 1500 شدة في ثوانٍ من خلال الخطوات البسيطة التي نتحقق منها معك في المحتوى التالي:

عليك الذهاب إلى موقع الويب للموافقة على تسليم أسافين Peggy، وهو موقع Midasbuy الإلكتروني.

يجب فتح حساب المستخدم على الموقع، مما يعني أنه إذا كان لدى المستخدم حساب Midasbuy، فيجب عليك تسجيل الدخول، وإذا لم يكن هناك حساب فيجب عليه إنشاء حساب.

بعد تسجيل الدخول، انقر فوق مفاتيح الشراء للذهاب إلى صفحة الشراء.

سوف يقدم الموقع العديد من الشدات وطرق الدفع المختلفة، لذلك يتعين على المستخدم اختيار الحزم المناسبة له.

شحن شدات ببجي 2022

هناك أكثر من موقع يقدم شحن أدوات Buggy للاعبين ويمكن إجراء عملية الشحن لخيارات دفع بديلة وخالية من التأشيرات، والعملية سهلة في الواقع، لكن ليس كل المواقع صادقًا وحقيقيًا حتى يتمكن اللاعبون من ذلك ويثق بهم، هناك العديد من المواقع حسابات كاذبة تغش اللاعبين أو تسرق معلومات حساباتهم.