نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري وكأس الرابطة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري وكأس الرابطة 2022 المقرر أن ينطلق مع توقف الدوري المصري خلال الأيام القادمة، وذلك بعد انتهاء الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي ينتهي عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي المصري ومباراة فيوتشر التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021، والتي يتم إذاعتها على قناة On Time Sports 1، ويعقبها استوديو تحليلي كبير بقيادة الكابتن احمد شوبير.

تردد قناة أون تايم سبورت

تمثل قناة On Time Sports لجميع المصريين القناة المفضلة وخاصة عشاق ومحبي الرياضية في مصر، حيث إنها القناة الوحيدة في مصر والحصرية التي تنقل جميع البطولات الرياضية التي يشارك فيها الأندية المصرية وكذلك البطولات الرياضية التي يشارك فيها المنتخبات الوطنية، يعمل في القناة مئات الإعلاميين والصحفيين الرياضيين الكبار جدا، من حيث الخبرة في التحليل والتدريب، يعد أشهرهم اللاعب الدولي والمحلل الكبير الشيخ طه إسماعيل، وكابتن نادي الزمالك فاروق جعفر، فضلا عن النجوم الجدد مثل الكابتن حازم أمام ومحمد زيدان، وغيرهم من النجوم الرياضية.

تردد قناة On Time Sports

يمكنكم تسجيل التردد الجديد للقناة واستقبال احدث تردد لمجموعة قنوات اون تايم سبورتس عن طريق إتباع مجموعة بسيطة وسهلة من الخطوات، حيث أن القناة متوفر بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات، لذا اتبع الخطوات التالية:

القمر الصناعي نايل سات. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. التردد 11861. القناة On Time Sports 1.

القمر الصناعي نايل سات. الاستقطاب أفقي. القناة on time Sports 3. معدل الترميز 27500. التردد 12303.

القناة on time Sports 2 التردد 11861. الاستقطاب عمودي. القمر الصناعي نايل سات. معدل الترميز 27500.

موعد بطولة كأس الرابطة المصرية

تنطلق بطولة كأس العرب لأول مرة في مصر في الثاني عشر من شهر يناير 2022 وتنتهي في 30 يناير 2022، يوافق إذاعة البطولة مع بطولة أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، ويتم إذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة في الأيام التي لا يلعب فيها المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2022.

ونذكركم أيضا بأحدث تردد لقناة الكأس القطرية التي تنقل كافة البطولات الآسيوية والأوروبية أيضا، وكذلك تردد قناة ssc الرياضية.

وصلنا لختام شرح تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري وكأس الرابطة 2022.