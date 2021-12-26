نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 آخر إصدار للاندرويد Efootball mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زال البحث مستمر عن ميعاد نزول Efootball 2022 mobile والذي ينتظره الكثير من جماهير ألعاب كرة القدم، من أجل تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 وما لها من مذاق خاص يميزها، فهي من ألعاب كرة القدم محاكاة الواقع في الساحرة المستديرة، ولها كثير من العشاق على مستوى العالم، إذ تبرز هذه اللعبة ما يكون للاعب من قدرات ومهارات خاصة في كرة القدم التي تستهوي الصغار والكبار.

موعد لعبة إي فوتبول بيس 2022

وصل عدد مستخدمي لعبة بيس اكثر من 100 مليون من اللاعبين على مستوى العالم، وذلك منذ أن كان اصدراها على أجهزة الهاتف الاندرويد في عام 2022، إذ ظهرت هذه اللعبة التي تعد الآن من اشهر ألعاب كرة القدم في عام 2006 على أجهزة الكمبيوتر مايكروسوفت، ثم تطورت عبر عدد من التحديثات حتى وصلت إلى ما عليه الآن من جاذبية وشهرة عالمية مع انتظار التحديث الأخير لها.

لعبة PES 2022

قامت شركة كونامي المصدرة للعبة pes بنشر فيديو ترويجي يظهر اقتراب موعد لعبة إي فوتبول بيس 2022 والمتضمن تعديلات قوية في هذا التحديث منها:

ظهور اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكذلك اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأيضا باللعبة اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا وغيرهم من اشهر لاعبي العالم.

موعد اصدار اي فوتبول بيس 2022

لقد بدأ العد التنازلي في نزول نسخة اي فوتبول المستحدثة، ومن خلال فيديو التحديث وما يحمله من امتيازات ، وهذا فيديو التحديث الترويجي الذي أصدرته شركة كونامي المصدرة للعبة، والذي يحمل الفيديو المشار إليه عدد 2 من المقاطع:

تلك المقاطع المخصصة للعبة بيس 2022 في مدة 6 من الدقائق فقط.

ويظهر في الفيديو الكثير من لاعبي كرة القدم العالميين أمثال ميسي ونيمار.

متطلبات تثبيت eFootball 2022 mobile

يتطلب التحديث الأخير للعبة بيس فوتبول 2022 عدد من المستلزمات على الهاتف الاندرويد يكون منها: