نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا رائعة في جهاز راوتر هواوي الجديد هواوي ميش 3و7 تعرفوا عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا جهاز هواوي ميش 3و7، عندما نرغب في شراء راوتر للإنترنت المنزلي يجب أن نختار أفضل الأجهزة التي تضمن لنا خدمة إنترنت رائعة، وتمكنت أجهزة هواوي في العالم أجمع من تقديم أفضل خدمة ومزايا رائعة للمستخدمين وخاصةً أجهزة هواوي الجديدة ميش 3 وميش 7، وفيما يلي نعرفكم على أهم مزايا الجهازين.

هواوي ميش Huawei mesh

هي أجهزة الاتصال بالانترنت الهوائي من المنزل ومتعددة المزايا، حيث أنه يتم وضعها في المنزل في مناطق متباعدة من أجل الربط بينها لكي يحصل المستخدم في النهاية على شبكة إنترنت قوية ومناسبة للاستخدام، حيث أنه من خلال تلك الأجهزة يصبح الاتصال بالانترنت أقوى في جميع أجزاء المنزل مهما كان الشخص بعيدًا عن الجهاز، وخاصةً إذا كان الجهاز في فيلا أو منزل من طابقين فهو فكرة مناسبة.

مزايا راوتر هواوي ميش 3و7

هو أحدث إصدار من أجهزة هواوي لتوصيل الإنترنت والتي تضمن لك اتصال قوي بالانترنت بدون الحاجة لمقوي شبكة، ويسمح لك بشراء وحدة أو اثنين أو ثلاث حسب حاجتك ورغبتك وحجم المنزل، مع العلم أن ميش 3 يمكن الحصول على ثلاث وحدات منه فقط، ولكن جهاز ميش 7 يوفر وحدتين فقط ولكن يوصل بطريقة أكبر.

كما أن الجهاز يدعم شبكة واي فاي 6 بلس مما يعني تغطية أقوى، حيث يتمكن ميش 3 من تغطية 185 متر مربع للقطعة الواحدة، أي أن امتلاك ثلاث وحدات لن يوفر تغطية للمنزل فقط بل لمؤسسة كبيرة كاملة.

أما عن ميش 7 فإن تغطيته أقوى حيث يتمكن من تغطية مساحة 278 متر مربع، أي أن الوحدتين فقط يتمكنا من تغطية مساحة كبيرة جدًا، مع العلم أنه يجب توزيع تلك الوحدات في أماكن مناسبة في المنزل بعيدًا عن الحوائط لأنها تؤثر على قوة الانترنت وتضعفه.

كيفية تركيب راوتر ميش 3و7 من هواوي

هي عملية سهلة لا تكلف وقتًا أو مجهودًا كبيرًا كالآتي: