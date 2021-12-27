كيفية التقديم على جوال بالتقسيط من شركة Stc

التقديم على جوال بالقسط من stc، تقدم شركة الاتصالات السعودية Stc خدمات متنوعة للعملاء أهمها تقسيط جوال من شركة stc، حيث تسمح باقتناء أي نوع من أنواع الجوالات مقابل مبلغ بسيط من المال يتم تقديمه شهريًا للشركة وفق شروط محددة وبسيطة، وفيما يلي نعرفكم على طريقة اقتناء جوال من شركة الاتصالات السعودية بالتقسيط.

الاستعلام استحقاق شراء جوال بالتقسيط من stc

توفر شركة الاتصالات السعودية تلك الخدمة لجميع العملاء وتسهل عليهم التحقق من استحقاقهم لجوال بالتقسيط من خلال الخطوات القادمة:

من تطبيق الرسائل على هاتفك يتم إرسال رسالة للرقم 900 بها الكود 777.

بعد الارسال يتم الانتظار لبعض الوقت حتى تقوم الشركة بالرد عليك وتوضيح أحقيتك للحصول على جوال بالتقسيط.

كيفية طلب جوال بالتقسيط من stc

هناك طريقتين فقط من أجل أن يقوم العميل بالحصول على جوال بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية إما بالذهاب لأحد فروع الشركة للتقديم من خلال توفير المستندات والشروط المطلوبة من أجل امتلاك الجوال بالتقسيط أو من خلال الطريقة الإلكترونية لطلب الجوال وهي كالآتي:

يتم الانتقال لموقع الشركة الرسمي. ومن ثم اختيار mystc لكي يتم إنشاء حساب جديد بالموقع على أن يحدد نوع هذا الحساب سواء كان للشركات أو شخصي. وبعدها يحدد طريقة التقسيط المناسبة للعميل ويليه طريقة الدفع. هناك عدة عروض متاحة ليختر منها العميل المناسب معه في السداد بعد اختيار العرض مناسب يقوم بالتوجه إلى اختيار الهاتف الذي يرغب به. ومن ثم تأكيد الحجز من الشركة وتأكيد الموعد لإتمام الحجز.

شروط التقديم على جوال بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية

يجب أن تتوفر تلك الشروط في العملاء الراغبين في امتلاك هاتف بالجوال من شركة الاتصالات السعودية: