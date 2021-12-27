نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 15 برو max الجوال المرتقب من ابل في ٢٠٢٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ايفون 15 برو max حيث إن هاتف ايفون ١٥ هو الذي أصبح يتصدر قائمة البحث اليوم بعد أن صدرت العديد من التقارير التي توضح بشكل مختصر نوعا ما ماهية المواصفات الجديدة التي سوف تضعها ابل في هذا الهاتف الجديد والمراقب ، وفيما يلي سوف يتم عرض أهم المعلومات عن جوال أبل أيفون 15 برو apple iPhone 15 المتاحة حتى الآن.

مواصفات ايفون 15 برو max الجوال المرتقب في 2023

لقد أشارت بعض التقارير التي صدرت مؤخرا حول هواتف الآيفون إلى أن شركة أبل العالمية تنتوي بداية من العام القادم ٢٠٢٣م إصدار هاتف جديد يعمل دون بطاقة شريحة الاتصال ، حيث لن يتم إدخال شريحة بطاقة الهاتف العادية SIM الفعلية إليه ؛ ولكنه سوف يعمل فقط عبر فتحتي eSIM فقط

هل هاتف ايفون ١٥ الجديد بدون منافذ ؟

إن التحدي الأكبر الذي تسعى شركة أبل الى تحقيقه هو إنتاج هاتف بدون اي منافذ اي بدون وجود موصل لايتينيج lightning تماما ، وعلى هذا فإنه من المتوقع أن يترتب على ذلك التخلص من فتحة بطاقة سيم sim الحقيقية الفعلية في الوقت ذاته في هاتف ايفون ١٥ لكي يكون ذو قدر أعلى من القوى والمتانة ، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد هذا الأمر من قبل شركة أبل حتى وقتنا هذا، وفيما يخص نظام التشغيل فربما يكون نظام iOS 15 أو أي إصدار أحدث.

ولكن أشار خبراء التقنية والهواتف الجوالة إلى أنه إذا قامت شركة أبل بالفعل بتقديم هاتف بدون منافذ وبدون فتحة sim حقيقية، فإنه من المتوقع أيضا أن يتم طرح الهواتف iPhone 15 Pro بهذه الخاصية الجديدة eSIM في أسواق محددة فقط ؛ نظرا إلى أنه ليس كل البلدان تدعم استخدام الهواتف التي تعتمد فقط على تقنية eSIM.

ويُذكر أن أول هواتف ابل التي قد دعمت خاصية eSIM هي هواتف آيفون ١٣ وايفون ١٣ برو ماكس iPhone 13 Pro Max ؛ ولكن فإن هذه الهواتف لا تزال تحتفظ مع ذلك بالفتحة الحقيقية الخاصة ببطاقة SIM العادية أو الميكروسيم mSIM.

مما يعني أنه من المنتظر بطبيعة الحال وكعادة شركة أبل ؛ أن يكون هناك مزايا ومواصفات غير مسبوقة في الهاتف الجديد ايفون ١٥ برو iPhone 15 Pro الذي من المنتظر أن يتم طرحه من الشركة رسميا في بعض الأسواق في نهاية عام ٢٠٢٣م.