شحن جواهر فري فاير عن طريق بطاقات جوجل بلاي (رسمية 100%)

شحن جواهر فري فاير إذا كنت لاعبًا في قارينا فري فاير وتلقيت بطاقة جوجل، ليس لديك أي فكرة عن كيفية استردادها على لعبة فري فاير أو أن خيار الاسترداد لم يتم تمكينه في بلدك، فلا تقلق. سنشرح في هذه المقالة كيفية إدخال بطاقة Google Play. استرداد فري فاير.

شحن جواهر فري فاير

تابع الطريقة المذكورة أدناة لكي تحصل علي جواهر كثيرة، ومن ثم تقوم بشراء اي شئ تريده من متجر اللعبة، مثل الملابس الجديدة، والشخصيات حيث تحديث الشخصية يفرق كثيرة في قوتها وسرعتها، وأيضا شراء الأسلحة، والقنابل، والمعدات الجديدة التي ستساعدك في أجتياز الكثير من المستويات داخل اللعبة.

إنشاء حساب متجر Google Play جديد

سنخدش الرمز من البطاقة على ظهره.

ثم نقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بنا.

نجد إمكانية الوصول إلى قائمة متجر Google Play، والتي تقع في الجزء الأيسر العلوي من الشاشة.

نختار خيار الحسابات.

بعد ذلك نختار قسم طرق الدفع.

تفتح قائمة جديدة على الشاشة نضغط فيها على إعدادات الدفع.

سيطلب منا مرة أخرى بيانات اعتمادنا لمتابعة عملية استرداد بطاقة Google Play.

بعد ذلك سنضغط على مركز الدفع.

سنقوم بتحديد خيار القائمة الموجود في الجزء الأيسر العلوي من الشاشة.

عليك أن تتخيل البلد. هذا الخيار غير قابل للتعديل، لذا لا يمكننا تغييره ليشمل بلدنا الأصلي.

نختار إنشاء ملف تعريف جديد والنقر فوق التالي.

تفتح نافذة منبثقة لإنشاء ملف تعريف جديد.

في هذه النافذة الجديدة، نختار البلد الأصلي لبطاقة هدايا Google Play ونضغط على التالي.

يطلب Google Play معلومات إقامتك، والتي نملأها بالعنوان الذي جاءت منه البطاقة.

يمكنك إضافة عنوان لأحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء غير الوهميين.

بعد اكتمال جميع الخطوات السابقة، سنضغط على إرسال للتحقق من صحة بياناتنا.

استرداد رمز بطاقة Google Play في Free Fire: