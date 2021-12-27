يمكنك الآن استرداد حساب فيس بوك عن طريق الأصدقاء من خلال خطوات بسيطة وسهلة، سوف نكشف عنها في هذا المقال الهام عبر موقعكم ثقفني، والذي يحرص دائماً على تقديم كل ما يهم متابعيه الكرام، وخاصة أن العديد من المستخدمين قد يواجه مشكلة عدم القدرة على الدخول للحساب الخاص بهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون ذلك نتيجة لغلق الحساب الخاص به من قبل إدارة الموقع نتيجة لمخالفته قواعد وسياسات الموقع، وقد يكون نتيجة لاختراق أحد الهاكر للحساب.

استرداد حساب فيس بوك عن طريق الأصدقاء

بعد اختراق الهكر للحساب يقوم فوراً بتغير كلمة السر الخاصة بك، ولذلك تظهر أمامك أن كلمة السر خطأ لأكثر من مرة، وفي تلك الحالة سوف تقوم إدارة فيس بوك بغلق حسابك، وسوف يتعذر عليك فتحه، ولكننا في هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم الحل السريع من أجل الدخول إلى حسابك واستعادته من جديد، ويجب عليك قراءة المقال حتى نهايته حتى تتمكن من فتح الحساب في حال الغلق لا قدر الله.

تستطيع خلال الفترة القادمة استرداد حساب فيس بوك عن طريق الأصدقاء، وهى من الطرق الآمنة للغاية، كما أنها من الطرق الموثوق بها والتي جربها العديد من المستخدمين ونجحت في استرجاع الحساب، ويكون ذلك من خلال عدد من الخطوات الهامة كما يلي:

يجب أولاً الدخول على موقع الفيس.

على المستخدم أن يكتب البريد الإلكتروني الخاص به في حقل تسجيل الدخول.

يجب الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور الموجودة في أسفل حقل تسجيل الدخول.

سوف تظهر أمامك نافذة جديدة تطلب منك إعادة كلمة البريد الإلكتروني أو كتابة رقم الهاتف الخاص بك من أجل البحث عن الحساب الخاص بك.

يجب هنا الضغط على كلمة بحث.

خلال ثواني بسيطة سوف تظهر أمامك أسماء عدة حسابات بصورة مختلفة.

يجب الضغط على الحساب الخاص بك.

سوف يتم نقلك إلى نافذه بها عدد من الخيارات، وهنا يجب الضغط على عبارة: “لم يعد لديك صلاحية الوصول إلى عناصر القائمة”.

سوف تظهر نافذه أخرى أمامك عليك كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

الضغط على متابعة.

سوف يظهر أمام خيار استرداد الحساب من خلال الأصدقاء، ويجب عليك اختيارهم من أجل التأكيد على أنه حسابك.

سيقوم الفيس بإرسال رسالة لهؤلاء الأصدقاء الذين تم اختيارهم تحتوي على رمز الأمان.

عليك فوراً الاتصال بهم من أجل الحصول على تلك الرموز وتسجيلها.

بعدها سوف يتم نقلك إلى رابط من أجل تعيين كلمة مرور جديدة.

وفي نهاية المقال نكون قد كشفنا لحضراتكم خطوات استعادة الحساب الخاص بك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن يجب اتباع الخطوات بنفس الترتيب السابق من أجل الوصول للنتيجة التي ترغب فيها.