طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية أخر إصدار 2022 بكل سهولة

طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية، إذا كنت من عشاق ألعاب كرة القدم الإلكترونية فمن المؤكد إنك تبحث عن طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية، وهى النسخة الجديدة من لعبة فيفا التي طورتها شركة Electronic Arts لإضافة العديد من المميزات إلى اللعبة سواء للاعبين أو المدربين وغيرها من أجل منحك متعة لعب حقيقية ومشاركة اللاعبين وكأنك موجود معهم على أرض الملعب، وسنتعرف فى الآتي على كيفية تحميل لعبة Fifa 22 لهواتف الاندرويد وطريقة تشغيلها.

كيفية تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية

التوجه إلى متجر جوجل بلاى فى هواتف الاندرويد.

ابحث عن اسم اللعبة Fifa 22 EA SPORTS .

اضغط على تثبيت وانتظر قليلة حتى يتم اكتمال تحميل اللعبة على هاتفك.

بعد نزول اللعبة قم بمشاركتها مع أهلك وأصدقائك وتمتع معهم باللعب في جو من الإثارة والحماس، واختر الفريق المفضل إليك من جميع اللاعبين.

طريقة تشغيل Fifa 22 للاندرويد

عند تشغيل اللعبة ستقوم بعمل تسجيل دخول أما من خلال حسابك على الفيسبوك أو على جوجل، أو إنشاء حساب جديد لك عن طريق اختيار اسم مستعار وكلمة مرور.

بعد الدخول إلى اللعبة ستظهر لك إعدادات اللعبة الأولية اختر من خلالها فريقك المفضل الذي تريد اللعب به، فهناك عدة عدد من الدوريات الكبرى مثل الانجليزية والأسبانية والألمانية والإيطالية.

قم بالتوجه إلى اختيار طريقة اللعب وقم بتصميم الخطة التي ترغب بدأ اللعب بها ثم اضغط على بدأ.

ستبدأ المباراة تلقائيا وتصبح أمامك مجموعة من الأزرار على الشاشة، الزر الكبير الموجود على يسار الشاشة مخصص لكى يتم تحريك اللاعبين من خلاله، وعلى اليمين توجد عدة أزرار خاصة بالتمريرات بين اللاعبين وقذف الكرة عاليا.

طريقة تحميل لعبة Fifa 2022 Apk

إذا لم تتوافر لعبة فيفا 22 على هاتف الاندرويد لديك فيمكنك تحميلها عن طريق الدخول إلى أحد برامج الvpn ثم تغيير الدولة إلى أخرى وسوف ستحولك على ميديا فاير واختر لعبة Fifa 22 واضغط على تثبيت وسيتم تحميل اللعبة بسهولة، يراعى أن يكون هناك مساحة كافية على الجهاز الخاص بك من أجل استقبال اللعبة وذلك بأخر إصدار لها.