نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية أخر إصدار 2022 بكل سهولة في المقال التالي
طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية، إذا كنت من عشاق ألعاب كرة القدم الإلكترونية فمن المؤكد إنك تبحث عن طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية، وهى النسخة الجديدة من لعبة فيفا التي طورتها شركة Electronic Arts لإضافة العديد من المميزات إلى اللعبة سواء للاعبين أو المدربين وغيرها من أجل منحك متعة لعب حقيقية ومشاركة اللاعبين وكأنك موجود معهم على أرض الملعب، وسنتعرف فى الآتي على كيفية تحميل لعبة Fifa 22 لهواتف الاندرويد وطريقة تشغيلها.
كيفية تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية
- التوجه إلى متجر جوجل بلاى فى هواتف الاندرويد.
- ابحث عن اسم اللعبة Fifa 22 EA SPORTS .
- اضغط على تثبيت وانتظر قليلة حتى يتم اكتمال تحميل اللعبة على هاتفك.
- بعد نزول اللعبة قم بمشاركتها مع أهلك وأصدقائك وتمتع معهم باللعب في جو من الإثارة والحماس، واختر الفريق المفضل إليك من جميع اللاعبين.
طريقة تشغيل Fifa 22 للاندرويد
- عند تشغيل اللعبة ستقوم بعمل تسجيل دخول أما من خلال حسابك على الفيسبوك أو على جوجل، أو إنشاء حساب جديد لك عن طريق اختيار اسم مستعار وكلمة مرور.
- بعد الدخول إلى اللعبة ستظهر لك إعدادات اللعبة الأولية اختر من خلالها فريقك المفضل الذي تريد اللعب به، فهناك عدة عدد من الدوريات الكبرى مثل الانجليزية والأسبانية والألمانية والإيطالية.
- قم بالتوجه إلى اختيار طريقة اللعب وقم بتصميم الخطة التي ترغب بدأ اللعب بها ثم اضغط على بدأ.
ستبدأ المباراة تلقائيا وتصبح أمامك مجموعة من الأزرار على الشاشة، الزر الكبير الموجود على يسار الشاشة مخصص لكى يتم تحريك اللاعبين من خلاله، وعلى اليمين توجد عدة أزرار خاصة بالتمريرات بين اللاعبين وقذف الكرة عاليا.
طريقة تحميل لعبة Fifa 2022 Apk
إذا لم تتوافر لعبة فيفا 22 على هاتف الاندرويد لديك فيمكنك تحميلها عن طريق الدخول إلى أحد برامج الvpn ثم تغيير الدولة إلى أخرى وسوف ستحولك على ميديا فاير واختر لعبة Fifa 22 واضغط على تثبيت وسيتم تحميل اللعبة بسهولة، يراعى أن يكون هناك مساحة كافية على الجهاز الخاص بك من أجل استقبال اللعبة وذلك بأخر إصدار لها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية أخر إصدار 2022 بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.