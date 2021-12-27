أفاد موقع "داون ديتيكتور"، المختص في تتبع أعطال التطبيقات والمواقع، بوقوع عطل في تطبيق "تلغرام"، وفق ما ذكره العديد من المستخدمين عبر العالم.
وبدأت ملاحظة العطل في حوالي الساعة 20:05 بتوقيت موسكو، حيث أبلغ حوالي 43 بالمائة من المستخدمين عن مشاكل مع "تلغرام"، واشتكى 38 بالمائة من صعوبات في إرسال الرسائل.
وواجه سكان المدن الكبيرة في روسيا صعوبة في استخدام التطبيق، كما أبلغ المستخدمون من أوكرانيا عن مشاكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطل يصيب تطبيق ”تلجرام” على نطاق واسع في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.