طرح شاشات جديدة ”شفافة” من ”إل جي”

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية للصناعات الإلكترونية، النقاب عن أحدث شاشات العرض المنزلية، المصنعة من لوحات ”OLED“.

وتأتي الشاشات الجديدة بمقاس 55 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، مع شفافية بنسبة 40% باستخدام عملية التصنيع من الجيل الثامن.

والنموذج الأكثر لفتًا للنظر هو ”OLED Shelf“ الذي تم بناؤه من شاشتين شفافتين مقاس 55 بوصة إحداهما مثبتة فوق الأخرى مع وجود رف في الجزء العلوي.

وقالت الشركة إن الفكرة من هذا الطراز هي أنه يمكن للمستخدم عرض عمل فني على شاشة واحدة، وعمل آخر على الشاشة الأخرى، أو رؤية عرض واحد على كل من الشاشتين في وقت واحد، مشيرة إلى أنه مثالي لغرف المعيشة.

وأضافت الشركة أن وضع العرض الدائم المدمج بالشاشة (Always on Display) يضمن بقاء الشاشة قيد التشغيل طوال الوقت، أي إذا كانت هناك قطعة فنية معروضة، فيمكن أن تظل تلك الصورة على هيئة لوحة فنية.

وأوضحت أن هناك بالفعل مساحة للمستخدم لوضع لوحة فعلية خلف الشاشات أيضا، والتي سيتمكن من رؤيتها عندما يكون على سبيل المثال واقفا أمامها.

كما ابتكرت ”إل جي“ أيضا، ورقة آلية من المواد غير الشفافة التي تتدحرج لأسفل، مثل شاشة جهاز العرض لجعل الصور أكثر حيوية وأقل تأثيريا.

Shopping Managing Showcase

وكشفت الشركة ،أيضا، عن شاشة ”Shopping Managing Showcase“ التي يمكن اقترانها بحامل خشبي ووضعها أمام المنتجات المادية، إذ يمكن لأصحاب المتاجر إضافة رسومات تبرز أجزاء معينة من منتجاتهم، أو حتى استخدام الشاشة لتوفير تأثيرات بصرية غير تقليدية مثل دخان ”VFX“ لتحسينها؛ ما يسلط الضوء على مستقبل التسوق والعرض التجاري.

Show Window

يمكن لهذه الشاشة عرض رسومات تشبه الملصقات أمام الملابس أو غيرها من المنتجات لجعل العرض أكثر جاذبية.

وقالت الشركة إن هذا الإصدار يستخدم بالفعل في متاجر أزياء في سيول ومعارض فنية في واشنطن ولندن وداخل بعض نوافذ سيارات مترو الأنفاق في الصين واليابان.

ويتكون هذا الإصدار من أربع شاشات ”OLED“ شفافة مقاس 55 بوصة يمكن استخدامها لتشغيل المنتجات في شاشات النوافذ (بدلاً من ملصقات النوافذ)، حيث يمكن للمتاجر إضافة نصوص رقمية، والتي يمكن تغييرها بسهولة في أي وقت.

Smart Window

والإصدار الأخير هو ”Smart Window“ وهي شاشة ”OLED“ شفافة أخرى قد تكون مخصصة لمكالمات الفيديو أو العروض التقديمية في المكاتب والجامعات.

ولم تقدم ”إل جي“ حتى الآن أي صور لهذا الإصدار.

ومن المقرر أن تعرض ”إل جي“ شاشاتها الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) المقرر إقامته في يناير المقبل في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.