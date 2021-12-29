منافس قوي لسيارات Camry يظهر في الصين

كشفت شركة BYD الصينية عن سيارتها الجديدة التي يعتقد الكثيرون أنها ستكون منافسا أساسيا لسيارات Camry الشهيرة من تويوتا.

وحصلت سيارة BYD Destroyer 05 على هيكل انسيابي تميز بشكل أساسي من حيث تصميم واجهته الأمامية التي يتداخل فيها المعدن بالزجاج بصورة أنيقة وجذابة.

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 271 سم، كما زودت الواجهة الخلفية فيه بأضواء LED متطورة تمتد في إطار على عرض الواجهة.

وحصلت هذه السيارة على مقاعد مريحة تتسع لخمسة ركاب مجهزة بانظمة تدفئة، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية متطورة جدا بمقاس 15.8 بوصة، تضاهي تلك الموجودة في أفضل سيارات السيدان الحديثة، كما وضعت أمام السائق أيضا شاشة أخرى بمقاس 8.8 بوصة تعمل كلوحة عدادات رقمية.

ودعمت BYD هذه المركبة أيضا بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وزودتها بحساسات للضوء والمطر، ومنظومات تعليق ممتازة تمنحها انسيابية مميزة في الحركة على الطرقات.

وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 110 أحصنة، كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة بعزم 197 حصانا.