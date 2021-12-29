دراسة تحدد أفضل مشروب لتحسين ضغط الدم
أكدت دراسة علمية جديدة أن شرب عصير التوت البري يمكن أن يساعد في إعادة ضغط الدم إلى حالته الطبيعية.
تعتمد الدراسة العلمية على بيانات 45 دراسة سابقة، واتضح أنه، في المتوسط، انخفض ضغط الدم الانقباضي لدى أولئك الذين تناولوا عصير التوت البري بمقدار 1.52 ملم، والانبساطي بمقدار 1.78 ملم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".
بالإضافة إلى ذلك، ذكر علماء من جامعة لافال في كندا أن عصير التوت البري له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم. هذا التأثير يرجع إلى مركبات البوليفينول الموجودة في التوت.
ومن الملاحظ أيضًا أن هذا المشروب معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.
في وقت سابق، قال الطبيب والمقدم التلفزيوني سيرجي أجابكين إن التوت البري ومختلف الإضافات منه تستخدم كعلاج لالتهاب المثانة، وأكد أن كبار العلماء في العالم قد أكدوا فوائد هذا العصير، كما أكد على تناول التوت البري مدرج في العديد من الإرشادات السريرية الدولية لعلاج التهابات المسالك البولية.
وكالات
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